На Львовщине продолжается водолазный сбор с военнослужащими Вооруженных Сил Украины

11:35, 17 октября 2014
Армия
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На базе Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с 28 сентября проводятся центральные водолазные сборы для подтверждение (присвоение) классной квалификации водолаза. На собрании присутствовали 23 человек, из них пятеро представляют Львовскую аварийно-спасательную службу, которые проходят обучение вместе с военнослужащими.

Практические занятия проводятся под руководством опытных преподавателей. Руководитель курсов - преподаватель кафедры инженерных специальных дисциплин майор Дмитрий Окипняк имеет высшую водолазную квалификацию «водолазный специалист-мастер» и почти две тысячи часов работы под водой.

Перед началом мероприятия в пункте постоянной дислокации был проведен теоретический курс, который включал в себя 10 тем с водолазной подготовки, после этого - проведение текущей декомпрессионной камеры врачом специальной физиологии и водолазным врачом. Сегодня же продолжается фаза практических спусков, которая совпала с полевым выходом курсантов факультета подготовки специалистов инженерных войск и войск РХБ защиты. Курсанты также погружаются под воду в водолазном снаряжении и выполняют различные задания.

- На собрании есть те, кто впервые прибыли к нам, и к этому не имели никакого отношения к водолазному делу. После завершения обучения они получат квалификацию водолаза 3 класса. Она позволит им углубляться на глубину до 20 метров и организовывать водолазные работы на той же глубине, - рассказал майор Дмитрий Окипняк.

Занятия со слушателями проходят по довольно насыщенным графиком. Так, например, на одном из занятий водолаз в снаряжении УВС-50 осуществлял поиск затонувшего взрывоопасного предмета, в то же время второй расчет в снаряжении СВУ проводил розпиловку деревянной сваи под водой. Третий расчет в аналогичном снаряжении осуществлял поиск и подъем затонувшего предмета на поверхность, а четвертый - проводил отработку дыхания под водой, ведь сегодня у слушателей было первое занятие в этом снаряжении.

- Перед практическим спусками мы отрабатываем действия до автоматизма с закрытыми глазами. Не следует забывать и о увеличенном давлении под водой, что также усложняет выполнение задач, - поделился своими впечатлениями после спуска под воду слушатель курсов, командир разведывательно-водолазного взвода 12 инженерного полка старший лейтенант Роман Онуфрийчук.

Занятия со слушателями центральных водолазных сборов для подтверждение (присвоение) классной квалификации водолаза продлятся до 29 октября.

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