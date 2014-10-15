В Киеве поздравили победителей соревнований среди сборных учебных заведений "Снайпер столицы"

В соревнованиях, которые 9 октября были проведены на базе Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, приняли участие 10 сборных команд общей численностью более 100 участников: команды от районов столицы, сборная команда учреждений профессионально-технического образования Киева, сборная команда Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также команда клуба «Военно-патриотическое воспитание».

Организаторами мероприятия выступили Киевская городская организация Общества содействия обороне Украины, Департамент образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации, Киевский городской военный комиссариат, а также Всеукраинская общественная организация «Общественное движение «За будущее».

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Программа соревнований предусматривала теоретический этап, а также демонстрацию участниками навыков в сборке-разборке макета автомата Калашникова и снаряжении магазина к нему, стрельбе из пневматического оружия.

Победителем в обще-командном зачете стала команда Деснянского района, второе место заняла команда Профтехобразования, третье место завоевали воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Со словами приветствия выступили председатель Киевской городской организации Общества содействия обороне Украины Борис Пудов, военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Владимир Кидонь, координатор Всеукраинской общественной организации «Общественное движение «За будущее» Михаил Харечко, преподаватель предмета «Защита Отечества» учебно-воспитательного комплекса № 209 «Созвездие», ветеран войны в Афганистане, участник антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях майор Станислав Малец. От руководства Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины участников соревнований поздравил начальник отдела Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Алексей Сергиенко.

Музыкальный подарок победителям и призерам соревнований представил коллектив Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины.