Делегация Украины встретилась с руководящим составом политических и военных структур НАТО

В частности, во время встреч с заместителями Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Т.Стаматопулосом и с оборонной политики и планирования Х.Брауссом стороны обсудили вопросы ситуации в Украине и перспектив ее дальнейшего развития, состояния и приоритетных направлений сотрудничества Украины с Альянсом в свете решений Уэльского саммита НАТО, а также проблемных вопросов и путей их решения.

Значительное внимание во время встреч было уделено вопросу состояния проведения Комплексного осмотра сектора безопасности и обороны Украины для определения принципов, приоритетов и направлений развития. В этой связи было отмечено о важности всестороннего использования значительного опыта НАТО в области военного планирования и эффективного использования иностранных советников, которые оказывают помощь составляющим сектора безопасности и обороны Украины.

Также собеседники детально обсудили вопросы имплементации новых трастовых фондов для укрепления обороноспособности украинской армии, в том числе по модернизации системы управления, совершенствовании систем логистики и стандартизации, кибернетической защиты, социальной адаптации и медицинской реабилитации военнослужащих.

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По итогам встреч были достигнуты договоренности о продолжении конструктивного военно-политического диалога, скорейшего начала практической имплементации новых проектов по укреплению боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и достижение совместимости комплекта определенных сил и средств Вооруженных Сил Украины воинскими формированиями Альянса, а также всесторонней координации и гармонизации программ и планов многостороннего и двустороннего сотрудничества.