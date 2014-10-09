Морская пехота отрабатывает действия по обеспечению безопасности граждан

Так, 8 октября, в районе населенного пункта Овидиополь, Одесской области, подразделение морской пехоты при взаимодействии со структурными подразделениями Овидиопольского районного отдела Управления МВД Украины в Одесской области начал ряд мероприятий, главной целью которых является создание дополнительных условий, которые бы способствовали обеспечению безопасности граждан.

В рамках указанных мероприятий морские пехотинцы вместе с работниками милиции с согласия местных органов власти обсустроили в районе выполнения поставленных задач совместные подвижные блокпосты, согласовали вопрос относительно совместного патрулирования. При этом подразделениями используется как бронированная, так и автомобильная техника. Поддержку подразделений с воздуха осуществляет морская авиационная бригада украинских ВМС.

Совместные действия с местными органами власти также предполагают и культурные мероприятия: встречи военных моряков с учащимися общеобразовательных школ района, выступление коллектива Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины на одной из площадей населенного пункта, работу по привлечению на военную службу по контракту на Украинском флоте.