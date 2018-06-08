Как сотрудники «Энергоатома» постигают азы военного дела

«Вы приехали сюда всего на 12 дней – этого очень мало для того чтобы пройти хотя бы базовый курс военной подготовки, поэтому все мы должны очень постараться, чтобы за такой короткий срок получить максимум знаний и навыков», - сказал заместитель генерального директора по физической защите и режиму Южно-Украинской АЭС Иван Жебет, обращаясь к курсантам.

Всего на полигоне военной части №3044 Национальной гвардии Украины, несущей службу по охране Южно-Украинской АЕС, собралось 30 добровольцев, изъявивших желание пройти 12-дневные курсы. 20 сотрудников киевских подразделений «Энергоатома» и 10 их коллег с ЮУ АЭС. Состав курсантов был очень разнороден – от директоров департаментов до рядовых сотрудников. Это не помешало быстрому выстраиванию «неуставных» отношений в коллективе. Топ-менеджер с готовностью выполнял команды «младшего по званию», если военная подготовка последнего была лучше или он просто быстрее сориентировался в той или иной ситуации. Две большие армейские палатки, на 15 человек каждая, стали для курсантов домом почти на две недели. За организацию и проведение занятий отвечали офицеры Нацгвардии, взявшие на себя роль инструкторов.



Бегом марш

Первым реальным опытом армейской жизни можно считать получение обмундирования. Стандартный армейский камуфляж «дубок» устранил последние признаки гражданской жизни, в виде разноцветных футболок и джинсов. Неразношенные солдатские «берцы» - это отдельная грустная история и к ней нужно быть готовым: либо иметь собственную проверенную обувь, либо учиться мотать портянки. Дополнительной нагрузкой на ноги и спину стал выданный каждом добровольцу бронежилет весом 12 кг и каска - 1,5 кг, с которыми мы почти не расставались.

«Рота подъем!» - с этой традиционной армейской команды начинался в 6 утра учебный день. Форма одежды номер два: ботинки, штаны и голый торс. Первый утренний кросс над живописным берегом Южного Буга дается с большим трудом, а пробежать нужно всего-то один километр. Правда, с каждым днем бежать становилось все легче и легче, некоторые уже без проблем преодолевали дистанцию в 2 и 3 км.

- «Кто не слышал - форма одежды номер два, это еще что за «вшивники»?», - отчитывает командир курсанта, выбегающего из палатки в спортивной кофте.

- «Так холодина ж какая, я и так уже кашляю», - звучит в ответ.

- «Ничего сейчас согреешься, давай снимай быстрее и в строй», - следует встречный аргумент.

После утренней пробежки холодный душ. «А где ты видел на войне горячую воду», - резонно спрашивает инструктор у курсанта, с ностальгией рассказывающего товарищам о недавно купленном в Киеве бойлере.

Вообще к таким вещам как зарядка на свежем утреннем воздухе, холодная вода или храп товарища по палатке привыкаешь довольно быстро, хотя поначалу они доставляют определенный дискомфорт.

Патроны получил, осмотрел, замечаний нет

Физическая подготовка – это конечно хорошо, но все же намного больше энтузиазма у прибывших на полигон вызывало стрельбище, а не турник. Пистолет Макарова (ПМ), автомат Калашникова (АК-74), ручной пулемет Калашникова (РПК), снайперская винтовка Драгунова (СВД) – то, с чем имели дело курсанты. Любое огнестрельное оружие требует к себе уважения, которое выражается в четком следовании правилам техники безопасности. Именно с них и начался инструктаж перед стрельбами. Разобравшись с ТТХ, отработав сборку-разборку, мы выдвинулись на стрельбище.

«Патроны получил, осмотрел, замечаний нет, к стрельбе готов», - рапортует курсант, занимая свое место на огневом рубеже.

Выяснилось, что точная стрельба из пистолета на порядок сложнее, чем из автомата, тогда как СВД прощает огрехи даже неопытному стрелку. Правда, огонь из СВД велся всего лишь на дистанцию 100 метров, а это не расстояние для стрельбы с оптикой. Другое дело – стрельба короткими очередями из РПК - тут уложить все пули в мишень уже крайне сложно. Примечательно, что некоторые курсанты, стрелявшие буквально впервые, показали неплохую точность, удивившую инструкторов. Когда из девяти пуль, выпущенных из АК-74 на 100-метровой дистанции, 3 ложатся в десятку, а остальные не уходят дальше восьмерки – это не случайность и не везение «перворазника», а скрытый талант.

Помимо боевого оружия курсанты много времени проводили с учебным автоматом и пистолетом, отрабатывая мелкую моторику. Кроме того, в ходе обучения тактике боя использовались пейнтбольные маркеры.

«Признавайтесь честно, кто мне в затылок выстрелил, когда я уже и так был убит?», - спрашивал раздосадованный курсант у своих условных противников.

«Я в него два раза попал, а он за деревом спрятался и краску травой вытирает», - рассказывает свою историю другой участник боя.

С одной стороны очень знакомая ситуация для всех, кто хоть раз играл в пейнтбол. Но в целом то, что происходило на полигоне под Южноукраинском, было похоже на обычный пейнтбольный матч не больше, чем патрон от АК похож на желатиновый шарик с краской. Эвакуация раненых под обстрелом, засады в лесу, дальние фланговые обходы по пересеченной местности. Бегали, и ползали, отрабатывая тактику боя много, а вот шариков отстреляли мало.

Марш-бросок и ночной бой

Итогом тактической подготовки можно считать марш бросок почти в полной выкладке (бронежилет, каска, автомат) и ночной штурм блок-поста.

«Не в коем случае не выходите на поле, двигаться только по самому краю лесополосы, дорогу пересекаем по одному бегом», - инструктирует курсантов сотрудник ЮУ АЭС, майор запаса Андрей Дикусар. Будучи одним из добровольцев, прибывших на курсы, Андрей Дикусар сразу продемонстрировал глубокое знание вопросов боевой подготовки. В свободное время он проводил со всеми желающими «факультативные» занятия, делясь практическим опытом обращения с оружием и выживания в полевых условиях.

Преодолев несколько километров, курсанты выходят на «цель» - заброшенное здание, в котором по легенде учений расположилась диверсионная группа. Учебный захват самих диверсантов проводят бойцы настоящего спецназа, тогда как мы остаемся в оцеплении, на случай если кто-то попробует прорваться. Громкий хлопок в кустах, за которым следует приглушенный диалог:

- Ну куда ты лезешь, предупреждали же, что тут куча растяжек установлена

- Да никуда я не лезу, я на нее сел случайно

Через несколько минут из здания слышатся звуки выстрелов и взрывов пиротехники, валит густой дым. Диверсанты нейтрализованы, но двое пытаются скрыться в «зеленке», их быстро вылавливают и сдают спецназу. Тренировка по выявлению растяжек в высокой траве, поиски спрятанной диверсантами взрывчатки и учебный выход можно считать завершенным.

Учениям по отражению ночного штурма блок - поста предшествовало его частичное строительство силами самих курсантов. Оказалось, что возведение из мешков с песком даже относительно небольшого опорного пункта - это изматывающее занятие для тридцати крепких мужиков. Потом была яркая ночь, долгое бдение в полной темноте, попытка прорыва контрольного пункта на автомобилях, крики, взрывы пиротехники, небольшой пожар (диверсанты подожгли сухую траву), атака диверсионных групп с разных направлений (реальные спецназовцы с пейнтбольными маркерами). Уже по дороге домой курсанты до хрипоты спорили о допущенных ошибках. Профессионалы в атомной энергетике, научные сотрудники профильных институтов, юристы, экономисты, так глубоко погрузились в условную реальность боя, что работа и личная жизнь отошли, как минимум, на третий план.

В зоне «рок-н-ролла»

Скажу без преувеличения, что для многих наиболее яркой частью обучения стали курсы медицинской подготовки и главная заслуга в этом инструктора Дмитрия «Чудо».Медиком-волонтером он прошел Майдан, спасал наших бойцов на передовой в зоне АТО. Этот человек производит неизгладимое впечатление.

Инструктор дает вводную: два раненых, противник ведет плотный огонь, медик всего один и ему необходимо быстро принять решение – кому оказывать первую помощь. Один из раненых орет благим матом, но при этом продолжает вести огонь, а второй лежит тихо и практически не двигается. Ответ: первым будем «ремонтировать» того, кто орет, но стреляет, он поможет остановить продвижение противника, пока мы будем разбираться с «тихим».

«Ремонтировать» или «чинить» - Дмитрий не случайно использует такую механическую терминологию. Только начав относиться к человеческому телу, как к механизму, не имеющий медицинского образования человек, сможет грамотно оказать первую помощь при ранении. Пневмоторакс, гемоторакс, травматическая ампутация конечностей, за этими терминами стоят жуткие картины боли и страданий. Но когда слушаешь спокойный рассказ Дмитрия о том, в каком месте нужно накладывать жгут для остановки кровотечения или как помочь восстановить дыхание раненому в легкое, мозг отключает воображение и сосредотачивается на главном.

Дмитрий называет зону активных боевых действий «зоной рок-н-ролла» или «горячей зоной». Именно в ней крайне необходимы базовые знания по оказанию доврачебной помощи, в первую очередь для остановки кровотечения при различных видах ранений. Если не помочь тяжелораненому в течение получаса, потом его не спасет ни один даже самый квалифицированный врач.

Никто не знает, как он поведет себя под пулями и разрывами снарядов, зато теперь мы знаем, в чем разница между «советским» жгутом и его более продвинутой версией (жгутом-турникетом), используемой в армиях стран НАТО. Мы знаем, что резиновый жгут ни в коем случае не следует наматывать на приклад автомата: под солнцем и дождем он потеряет свои эластические свойства. Нам известно, что Целокс – это не панацея от всех видов ранений, а всего лишь один из множества способов остановить кровотечение. Мы узнали, что хорошая аптечка в бою не менее важная вещь, чем патроны и вода. Теперь нам известен принцип «жизнь в обмен на здоровье», который позволяет правильно расставить приоритеты в «зоне рок-н-ролла». Каждый из 30 добровольцев почувствовал, какими длинными могут оказаться всего несколько десятков метров, когда ты ползком тянешь на себе раненого товарища.

Стрелковая практика, тактические занятия и медицина – вот три основных составляющих подготовки курсантов. Но трудно удержаться, чтобы не вспомнить и еще о нескольких ярких моментах.

Прості речі рятують життя

Этот известный слоган из социальной рекламы можно отнести к занятиям по рытью окопов, рукопашному бою, обучению основам саперного дела.

Оказалось, что в сухой южноукраинской земле окоп не выкапывается, а вырубается и сделать это одной саперной лопаткой практически нереально. Инспектируя работу, инструктор курсов – майор Национальной гвардии Виталий Костюков заверил измученных копателей, что под обстрелом такой окоп выкапывается одним бойцом за 15-20 минут: «Там никто не смотрит твердая земля или мягкая, руками будешь рыть если жить захочешь». Майору видней – он был в АТО. Как и 23-летний капитан спецназа, командир взвода специального назначения Александр Глазков, который легко попадает обычным камнем в десятку с 25 метров и преодолевает полосу препятствий с легкостью мастера паркура.

«В бою, необходимо очень быстро моделировать в голове различные варианты развития ситуации и принимать соответствующее обстановке решение. При этом чаще всего именно первый вариант решения, пришедший в голову, оказывается наиболее верным, как только начинаешь сомневаться и медлить, все идет не так», - говорит Александр.

На занятиях по рукопашному бою капитан Нацгвардии Евгений Полещук буквально на пальцах показал, как легко подавить сопротивление противника в рукопашном бою (было больно). А вот специально калечить врага он категорически не советовал. Как и его товарищи по оружию, капитан Полещук 45 дней провел в зоне АТО. «Мы солдаты, а не головорезы, мы никогда не будем ломать пальцы пленным или стрелять им в колено. Война это кровь и грязь, но нужно оставаться людьми в любых обстоятельствах», - убежден капитан.

Многое осталось «за кадром» просто потому, что иначе пришлось бы и без того немаленький текст раздуть до нечитабельных размеров. В завершение несколько слов о главном, о мотивации тех, кто пошел на курсы, оставив свои семьи и комфорт городской жизни. Да, это ничто в сравнении с героизмом наших бойцов в зоне АТО, но и не так уж мало.

Так вот мотивация у каждого по большому счету своя собственная. Но наш командир Андрей Дикусар лаконично сформулировал простой и понятный всем тезис: «Если выпала такая честь родиться мужчиной, то необходимо четко осознавать, что твоя обязанность защищать свою семью, свой город, свою страну».

Петр Черных, главный специалист отдела работы со СМИ НАЭК «Энергоатом»