Во Львове завершила работу делегация командования вооруженных сил США в Европе.

Во время визита в Военно-медицинский клинический центр Западного региона представители управления материально-технического обеспечения командования вооруженных сил США в Европе, регионального медицинского центра в городе Ландштуль и 30-й медицинской бригады ознакомились с возможностями медицинского учреждения, обсудили насущные вопросы медицинского обеспечения, а также определились с потенциальной потребностью по оказанию поддержки, в контексте текущих операций в зоне проведения АТО, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Начальник Центра полковник медицинской службы Иван Гайда отметил, что такие визиты крайне важны в обмене информацией и осуществления жизнедеятельности.

"Мы показали нашим коллегам свои наработки за последний год: реанимационные палаты, хирургическое и реабилитационное отделение. Во время протокольного брифинга они имели возможность пообщаться с нашими врачами, которые на протяжении последних месяцев получили бесценный опыт оказания первой медицинской помощи на поле боя. Кроме того, гости осмотрели развернутый полевой пункт мобильной медицинской группы и остались им весьма довольны", - рассказал полковник медицинской службы Иван Гайда.

"В Украине мы уже посетили некоторые военные медицинские учреждения и имеем определенное представление о том, как и чем мы можем помочь", - рассказал руководитель делегации полковник Джон Митчел.

Также он отметил, что в украинских военных в скором времени появится значительная медицинская поддержка. "Для этого будем предлагать развернуть на базе некоторых медицинских Центров консультационные, тренинговые программы и ряд других проектов", - сообщил руководитель иностранной делегации.