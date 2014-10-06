В Командовании Воздушных Сил обсудили вопросы модернизации авиационной техники

Целью мероприятия было решение вопросов, которые возникают во время выполнения ремонта авиационной техники, и согласование своевременного и наиболее эффективного выполнения ремонтных мероприятий, которые планируются на 2015 год.

Присутствовавший на мероприятии Командующий Воздушных Сил генерал-полковник Юрий Байдак отметил, что для восстановления и поддержания исправности авиационной техники Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в 2014 году финансовый ресурс доведен до суммы в более 510 млн грн, что позволило максимально загрузить мощности отечественных государственных предприятий.

Он сообщил, что в настоящее время из авиационных ремонтных предприятий уже получено 8 отремонтированных летательных аппаратов, а к концу 2014 года планируется получить еще 20.

Также участники совещания обсудили и уточнили ориентировочный план ремонта и модернизации авиационной техники на 2015 год с учетом возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и рассмотрели пути решения проблемных вопросов.