Комиссия изучила возможности оборонных предприятий по привлечению к обеспечению АТО

16:27, 01 октября 2014
Армия
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В Харьковской области на предприятиях Государственного концерна «Укроборонпром» завершила работу специальная комиссия из числа офицеров Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Метрологического центра военных эталонов Вооруженных Сил Украины и специалистов по вопросам оборонной промышленности.

Целью работы многосторонней группы стало изучение производственных и ремонтных мощностей предприятий по проведению ремонта образцов вооружения и военной техники и в плане технического обеспечения проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Так, осмотру подлежало шесть специализированных заводов, на которых планируется проведение ремонта отдельных типов зенитных ракетных комплексов и других боевых машин, а также восстановление прицелов-дальномеров для танков.

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