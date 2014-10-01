Комиссия изучила возможности оборонных предприятий по привлечению к обеспечению АТО
16:27, 01 октября 2014Армия
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В Харьковской области на предприятиях Государственного концерна «Укроборонпром» завершила работу специальная комиссия из числа офицеров Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, Метрологического центра военных эталонов Вооруженных Сил Украины и специалистов по вопросам оборонной промышленности.
Целью работы многосторонней группы стало изучение производственных и ремонтных мощностей предприятий по проведению ремонта образцов вооружения и военной техники и в плане технического обеспечения проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Так, осмотру подлежало шесть специализированных заводов, на которых планируется проведение ремонта отдельных типов зенитных ракетных комплексов и других боевых машин, а также восстановление прицелов-дальномеров для танков.
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