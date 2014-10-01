Комиссия изучила возможности оборонных предприятий по привлечению к обеспечению АТО

Целью работы многосторонней группы стало изучение производственных и ремонтных мощностей предприятий по проведению ремонта образцов вооружения и военной техники и в плане технического обеспечения проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Так, осмотру подлежало шесть специализированных заводов, на которых планируется проведение ремонта отдельных типов зенитных ракетных комплексов и других боевых машин, а также восстановление прицелов-дальномеров для танков.