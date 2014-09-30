Из бюджета Ужгорода выделили средства для семей военных, погибших в зоне АТО

Этому решению предшествовало заседание постоянной комиссии облсовета по вопросам труда, занятости и социальной защиты, во время которого было согласовано предоставление материальной помощи восьми семьям погибших военнослужащих из Закарпатья, которые принимали участие в АТО. Каждой семье будет выплачено по 100 тысяч гривен.

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Подобную помощь в области уже получили тринадцать семей погибших военных.

Также во время заседания был обсужден вопрос относительно выделения земельных участков участникам АТО. В настоящее время 174 военных уже подали заявление на их получение, 74 из которых уже получены. Стоит отметить, что для семей, родные которых погибли во время проведения АТО, документация на земельные наделы производится бесплатно.