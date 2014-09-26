В Минобороны рассказали, на что тратят деньги

«Гарантировать безопасность государства может только хорошо оснащенное и подготовленное войско. Для этого нужны большие финансовые ресурсы».

На этом во время брифинга в «Укринформе» заявил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко.

По его словам, согласно Закону Украины «О государственном бюджете»на текущий год Министерству обороны предусмотрено 27 млрд грн, что составляет 1,8% от ВВП. Из этой суммы 13,7 млрд грн назначено по общим фондам, 11,7 млрд грн получено из средств резервного фонда, 1,5 млрд грн - специальный фонд, который формируется в Министерстве обороны, 149 млн грн - благотворительная помощь от неравнодушных граждан Украины. По назначению - 14,7 составляют социальные выплаты и защищенные расходы, 12,3 млрд грн - средства на материально-техническое обеспечение, содержание Вооруженных Сил, техники и подготовку войск.

- Основная задача - обеспечить целевое эффективное использование средств, - отметил директор Департамента финансов Минобороны.

По его словам, из резервного фонда на материально-техническое и социальное обеспечение нужд обороны, проведения АТО Правительством выделено 18,3 млрд грн. Для Министерства обороны Украины из этой суммы предусмотрено 11,702 млрд грн.

- Подчеркиваю, из выделенной суммы - 11,702 млрд грн, а не «18 миллиардов», о которых говорят отдельные политики - согласно помесячной росписи мы уже получили 6,9 млрд грн, которые уже учтены в Государственном казначействе и используются по соответствующим направлениям, - рассказал генерал-лейтенант Иван Марко.

По состоянию на 25 сентября из последней суммы использовано 3,8 млрд грн, а на остаток уже взятые бюджетные обязательства. В частности, 1,249 млрд грн - на ремонт вооружения и военной техники, 720 млн грн - на денежное обеспечение, 336 млн грн - на закупку горюче-смазочных материалов, 534 млн грн - на закупку вооружения и военной техники. 126 млн грн - на счету для питания личного состава и будут перечислены по мере поступления актов.

- Хочу обратить внимание, что неиспользованные средства находятся на счетах Госказначейства, согласно действующего законодательства, а не «гуляют» по коммерческих банках. На них уже взятые бюджетные обязательства и заключенные контракты. Средства будут использованы по мере поступления продукции, - сообщил генерал-лейтенант Иван Марко. - Распорядитель бюджетных средств после получения товаров, работ и услуг, в соответствии с условиями взятого бюджетного обязательства, принимает решение об их оплате и предоставляет соответствующие платежные поручения Государственной казначейской службы, - сказал директор Департамента финансов Минобороны.

Он также отметил, что Министерством обороны и Генеральным штабом разработаны и представлены в Министерство финансов документы, которые будут регламентировать финансовую систему на особый период.