Минобороны не имеет полномочий на продажу вооружения и военной техники

- Порядок отчуждения избыточного имущества Министерства обороны регламентирован Законами Украины и другими правовыми актами, определенными действующим законодательством, - отметил сегодня, 25 сентября, во время брифинга в Украинском национальном информационном агентстве «Укринформ» временно исполняющий обязанности директора Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны Украины Владимир Шевченко.

По его словам, Министерство обороны Украины не занимается продажей вооружения и военной техники, потому что не имеет на это полномочий, а осуществляет отчуждение военного имущества Вооруженных Сил Украины путем заключения договоров комиссии об отчуждении военного имущества в порядке, определенном Положением о порядке отчуждения и реализации военного имущества Вооруженных Сил, утвержденным постановлением Правительства от 28 декабря 2000 года № 1919 (с изменениями) через субъекты предпринимательской деятельности, которым в установленном порядке решением Кабинета Министров Украины предоставлены полномочия на реализацию военного имущества на внутреннем и/или внешнем рынке.

- Вырученные средства зачисляются в государственный бюджет, - отметил Владимир Шевченко.

С июля Министром обороны Украины было принято решение о полном запрете отчуждения военного имущества, после чего Генеральным штабом ВС Украины были определены и утверждены перечни избыточной военной техники и имущества, которые могут быть возвращены в боевой состав Вооруженных Сил и использоваться по назначению.

- Только за последние 3 месяца отремонтировано своими силами и в сотрудничестве с предприятиями оборонного комплекса и возвращены в боевой состав более 1850 единиц автомобильной и бронетанковой техники и почти 3850 наименований вооружения и другого военного имущества. Этот процесс продолжается и находится на постоянном контроле руководства оборонного ведомства, - отметил временно исполняющий обязанности директора Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны.

Владимир Шевченко отметил, что непригодная техника, которая подлежит списанию и не может быть отремонтирована, разбирается на узлы и агрегаты, которые передаются в качестве ремонтного фонда на предприятия оборонного комплекса и в воинские части.

- Отдельным направлением деятельности Министерства обороны является безвозмездная передача вооружения и военной техники в сферу управления других министерств и ведомств, которые осуществляют руководство военными формированиями. Согласно постановлений Кабинета Министров Украины, для обеспечения сил АТО состоянию на 25 сентября к сфере управления МВД, СБУ, ГНСУ и других военных формирований безвозмездно передано 176 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 6 тысяч единиц тяжелого вооружения и определенное количество оружия и боеприпасов, всего на сумму почти 350 млн грн. Только в Министерство внутренних дел Украины передано военного имущества на сумму более 243 млн грн, - сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны Украины Владимир Шевченко.