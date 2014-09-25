В Одессе состоялись сборы с внештатными пресс-офицерами частей и учреждений Военно-Морских Сил ВС Украины

Начальник пресс-центра - пресс-секретарь Командующего ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Олег Чубук довел до присутствующих основные требования по подготовке информационных сообщений и взаимодействия со СМИ.

- Идея введения внештатных должностей пресс-офицеров в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на самом деле возникла уже давно, события последнего времени убедительно подтверждают ее актуальность. Подобная практика есть на флотах иностранных государств, - пояснил временно исполняющий обязанности начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Андрей Тарасов. - В частности, все экипажи кораблей, с которыми фрегата «Гетман Сагайдачный» приходилось сотрудничать в ходе операции «Океанский щит» и «Аталанта», имеют штатных или внештатных пресс-офицеров.

Во время сбора с офицерами, ответственными за объективное информирование общественности по вопросам деятельности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, был проведен ряд теоретических и практических занятий. В частности, представители газеты Минобороны «Флот Украины» поделились секретами мастерства фоторепортажных съемок, а военные журналисты телерадиокомпании отечественного оборонного ведомства «Бриз» вместе с коллегами из Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Одесса) провели практические занятия по оказанию теле - и радиоинтервью, указали на типичные ошибки во время общения с журналистами.

Подводя итоги мероприятия, капитан 1 ранга Андрей Урсола подчеркнул, что передислокованим с временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь в Одесскую и Николаевскую области Военно-Морским Силам ВС Украины военным удалось в достаточно сжатые сроки восстановить боеспособность значительной части кораблей, летательных аппаратов морской авиации и подразделений войск береговой обороны, о чем сегодня нужно объективно информировать общественность региона и всей страны.