В Минобороны планируют до конца года перейти на электронный документооборот

В рамках создания системы электронного документооборота Министерства обороны Украины с 15 сентября 2014 года на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и Военного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций начато обучение соответствующих категорий пользователей.

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Внедрение электронного документооборота будет способствовать оптимизации работы военнослужащих и сотрудников Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, позволит ускорить и улучшить процессы обмена информацией, принятия решений руководством, а также взаимодействия с органами исполнительной власти.

В дальнейшем планируется расширение системы электронного документооборота и ее внедрение в каждой воинской части и учреждении Вооруженных Сил Украины.