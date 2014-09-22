В армии рассказали, как заработали доверие жителей Славянска и Краматорска

Об этом заявил руководитель подразделения информационно-психологических операций полковник Анатолий Кравчук, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Количество жителей, которые сначала выражали недовольство приходом в города украинских военных, значительно уменьшилось.

"Более того, именно активное участие военных штаба АТО в жизни общины города Краматорск стало тем фактором, который сломал негативное отношение к украинским военным. Наша группа информационно-психологических операций не первый месяц проводит работу по информационному противодействию агрессору. За это время, в частности, был установлен контакт с органами местного самоуправления и активом общины города", - отметил полковник Кравчук.

Читайте такжеМолодежь Краматорска разрисовала постамент Ленина, которого не смогли снестиКроме этого, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований - участников антитеррористической операции - уделяют особое внимание детскому дому, где находятся дети-сироты со всего Донбасса. Большинство малышей являются инвалидами, которые лишены родительской опеки, поэтому требуют особого отношения и заботы. На днях военнослужащие посетили детский дом Краматорска и в очередной раз доставили детям продукты питания и необходимые в быту вещи.