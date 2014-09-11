В честь героически погибшего подполковника Мамадалиева назвали одну из улиц Новоукраинки

На Кировоградщине состоялась очередная сессия Новоукраинского городского совета, важным вопросом которого стало переименование одной из улиц города в честь погибшего героя, уроженца города Новоукраинка, подполковника Вооруженных Сил Украины Владимира Мамадалиева. Офицер отдал свою жизнь борьбе с терроризмом, защищая территориальную целостность и независимость Украины.

Народные избранники изменили название переулка Панфилова на ул. Мамадалиева. Финансовые затраты на переоформление документов собственников домовладений этой улице, а также изготовление адресных указателей взял на себя Новоукраинский городской совет.

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Справка: Владимир Гаибович Мамадалиев родился 14 февраля 1977 года в городе Новоукраинка Кировоградской области. В 1994 году поступил в Одесское училище сухопутных войск. Проходил офицерскую службу в боевых частях Сухопутных войск, в штабе 6-го армейского корпуса и оперативного командования «Юг». С первых дней проведения антитеррористической операции на востоке страны подполковник Владимир Мамадалиев находился на передовой. 4 июля 2014 года офицер героически погиб во время минометного обстрела позиций АТО и штурма блокпоста на горе Карачун под Славянском.