В зоне АТО задержали двух военных РФ, подозреваемых в уничтожении украинских самолетов
18:59, 10 сентября 2014Армия
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Лысенко рассказал об успехах в зоне АТО / Фото УНИАН
В зоне проведения антитеррористической операции задержаны двое военнослужащих вооруженных сил России, которые сбивали украинские самолеты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В зоне АТО во время проведения оперативных мероприятий по борьбе с террористами бойцы батальона «Луганск-1» задержали двух военнослужащих вооруженных сил РФ, подозреваемых в применении переносных зенитно-ракетных комплексов против авиации Вооруженных сил Украины», - отметил он.
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