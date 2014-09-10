В зоне АТО задержали двух военных РФ, подозреваемых в уничтожении украинских самолетов

В зоне проведения антитеррористической операции задержаны двое военнослужащих вооруженных сил России, которые сбивали украинские самолеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В зоне АТО во время проведения оперативных мероприятий по борьбе с террористами бойцы батальона «Луганск-1» задержали двух военнослужащих вооруженных сил РФ, подозреваемых в применении переносных зенитно-ракетных комплексов против авиации Вооруженных сил Украины», - отметил он.