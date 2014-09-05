В Минобороны еще раз призвали СМИ не распространять непроверенные данные

"Сегодня в зоне проведения АТО задействован личный состав всех 4 бригад, подчиненных командованию Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Они демонстрируют высокий моральный дух, профессионализм, самоотверженность, готовность к самопожертвованию", - подчеркнул начальник отдела по работе с личным составом Командования ВДВ Вооруженных Сил Украины полковник Станислав Павлушенко во время брифинга на тему «Распространение непроверенной информации как фактор подрыва доверия к Вооруженных Сил Украины».

Офицер ВДВ отметил, что сегодня некоторыми центральными средствами массовой информации было распространено сообщение относительно ситуации с 25 отдельной воздушно-десантной бригадой.

"Эта информация не соответствует действительности! Личный состав бригады выполняет задачи по своему предназначению в зоне проведения антитеррористической операции. Командир воинской части полковник Юрий Содоль, все командиры подразделений части находятся в районе выполнения задач вместе со своими подчиненными. Обстановка в районе выполнения задач является сложной, но управляемой", - отметил полковник Станислав Павлушенко.

Он сообщил, что информация распространялась со слов одного из военнослужащих, который отказался выдвигаться к месту выполнения задач по назначению и находится в базовом лагере. Он позвонил отцу, и тот, не разобравшись, передал информацию в СМИ.

"Личный состав находится на местах выполнения задач. Есть много примеров героизма военнослужащих, многие награждены государственными наградами", - отметил полковник Станислав Павлушенко и сообщил, что за время проведения АТО 88 военнослужащих 25 отдельной воздушно-десантной бригады награждены государственными наградами, еще более 300 ведомственными знаками отличия и Генерального штаба ВС Украины.

В свою очередь советник Министра обороны Украины Александр Данилюк отметил, что подобные информационные упреки имеют системный характер и являются частью информационно-психологической кампании РФ.

"Мы продолжаем наблюдать кампанию, направленную на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, Высокомобильных десантных войск ВС Украины. Если раньше пытались посеять недоверие к руководящему составу, то теперь дискредитируют отдельных военнослужащих", - отметил Александр Данилюк.

Советник Министра обороны Украины обратился к представителям СМИ с требованием не распространять непроверенные данные и не играть на руку врагу, не быть генератором слухов.

Начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины подполковник Богдан Сеник добавил, что следует с пониманием относиться к работе и подвига военнослужащих Вооруженных Сил Украины - участников антитеррористической операции.

"Мы искренне благодарны всем представителям средств массовой информации, которые профессионально и самоотверженно, рискуя здоровьем и жизнью, храбро выполняют свои обязанности и в зоне АТО, и в качестве волонтеров", - подчеркнул подполковник Богдан Сеник.

Офицер отметил, что бывают случаи, когда в погоне за сенсацией и скоростью подачи информации и рейтингом отдельные СМИ допускают ошибки, которые могут стоить чьей-то жизни.

"Военнослужащие и без того находятся в сложных стрессовых ситуациях, им трудно объяснить такие примеры дезинформации и искажения. А всем рано или поздно придется посмотреть в глаза этих героев и дать ответ за свои слова. Поэтому следует быть профессионалами и должным образом оценивать ту работу, которую делают военнослужащие для сохранения нашей страны. Мы должны рассказывать людям правду и сообщать о беспрецедентном героизме украинских военных. Они заслуживают на достоверность фактов о них. В частности, мы склоняем головы перед полковником Сенюком Тарасом Михайловичем - Героем Украины, который погиб в бою с коварным врагом, и перед другими военнослужащими", - отметил подполковник Богдан Сеник.

Офицер рассказал представителям СМИ о примерах героизма украинских военных. В частности, о случае, когда сбили самолет Ан-26, который перевозил груз для подразделений АТО. Один из десантников, подполковник Сергей Мордвинов, который сопровождал этот груз, совершил прыжок с парашютом и попал в плен. Сегодня офицер уже с нами, в безопасности. Полковник Ковальчук, начальник штаба 80 отдельной аэромобильной бригады, когда был заблокирован аэродром Луганска, ввел туда десантно-штурмовой отряд, получил ранение, но продолжил выполнять боевое задание. Полковник Шворак, заместитель командира этой же бригады, возглавил штурмовой отряд и руководил боем, он тоже получил ранения. Герой Украины полковник Михаил Забродский, командир 95 отдельной аэромобильной бригады, личный состав которой, наряду с другими подразделениями героически выполняют свои задачи уже в течение нескольких месяцев. Полковник Палас в АТО уверенно командует своим батальоном и героически выполняет задание - примеров много.

"Следует с пониманием относиться к тяжелой работе и подвигу украинских военнослужащих. Наши ребята - не только десантники, но и военнослужащие других видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, силовых ведомств, ежедневно совершают подвиги. Не только те, кто являются кадровыми офицерами или военнослужащими службы по контракту, но и мобилизованные. Никто из них не прячется от врага, и все они знают, что свою Родину надо защищать. Они не пропускают оккупантов и террористов, наемников, диверсионные группы дальше на территорию Украины. Они являются локомотивом. Мы должны помнить об этом всю жизнь и делать так, чтобы и наши дети помнили", - подчеркнул подполковник Богдан Сеник.