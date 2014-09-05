СНБО: боевики и российские войска в сторону Мариуполя не продвигались

17:45, 05 сентября 2014
Армия
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Во время боев возле села Широкино продвижения в сторону Мариуполя боевиков и российских войск не наблюдается.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 16.30 вблизи Мариуполя в районе Широкино военные РФ продолжали обстреливать позиции сил АТО. Продвижение российских войск в сторону Мариуполя не было", - сказал Лысенко.

Читайте такжеПод Мариуполем возле села Широкино идет бой (карта АТО)По его словам, среди украинских военнослужащих есть раненые, их доставляют в медицинские заведения Мариуполя и других населенных пунктов.

Читайте такжеБоевые действия в черте Мариуполя не проводились и не проводятся - советник Таруты"На данный момент информация относительно количества потерь уточняется. Военнослужащие Нацгвардии и добровольческих батальонов вместе с Вооруженными силами надежно держали оборону города", - отметил Лысенко.

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