НАТО поможет Украине модернизировать систему связи и информатизации Вооруженных Сил
Западный военно-политический блок государств НАТО намерен начать проект помощи в модернизации системы связи и информатизации Вооруженных Сил Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
«Предполагается, что проект НАТО по помощи Украине в модернизации системы связи и информатизации ВСУ начнется осенью текущего года», - сказано в сообщении.
Согласно сообщению, реализация проекта будет осуществляться ресурсами из соответствующего трастового фонда, основанного во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел 25 июня 2014 года.
В Минобороны также отмечают, что в настоящее время о готовности выступить страной-лидером реализации проекта заявила Великобритания.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, президент Украины Петр Порошенко прибыл на саммит НАТО, который проходит 4-5 сентября в Южном Уэльсе в городе Нью-Порт.
Ожидается, что главное внимание оборонный альянс посвятит вооруженному конфликту на востоке Украины и утвердит план усиления присутствия НАТО вдоль восточных границ.