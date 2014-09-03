БТГ 72-й отдельной механизированной бригады отправилась в зону АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, после вывода из зоны АТО в бригаде в течение определенного времени были проведены меры восстановления боеспособности и доукомплектование личным составом и боевой техникой. Военнослужащие также имели возможность встретиться со своими родными во время отпуска.

Сейчас батальон полностью укомплектован техникой, пополнены запасы боеприпасов и материально-технических средств.

"Основу данной батальонной тактической группы составляют офицеры и солдаты, которые уже имеют боевой опыт. Они научились воевать, и это существенно повлияет на их боевые способности", - отметил командир 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Петр Литвин.

Как признаются сами офицеры, того страха, который имел место ранее, в них уже нет. В районе восстановления был сделан тщательный анализ предыдущих ошибок.

Вскоре в районы выполнения задач отправятся и остальные батальонных тактических групп.