За последние сутки в военный госпиталь Днепропетровска привезли более ста раненых

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника медицинской части военного госпиталя подполковника медицинской службы Олега Полякова.

По его словам, в течение последних суток медицинская организация приняла более ста раненых военнослужащих.

"В основном защитники Отечества имеют пулевые и минно-взрывные ранения, огнестрельные переломы костей конечностей, баротравмы и т.д.", - рассказал офицер.

Читайте такжеБолее 80 раненых под Иловайском бойцов привезли в ДнепропетровскТакже Поляков отметил, что для улучшения специализированной медицинской помощи раненым военнослужащим в военно-медицинское учреждение прибыли специалисты из Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра «Главный военный клинический госпиталь» и Военно-медицинских клинических центров Западного и Южного регионов.

Для проведения лечения и реабилитации раненых военный госпиталь обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, качественными пищевыми продуктами, однако нуждается в обновлении устаревшей медицинской аппаратуры.