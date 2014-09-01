За последние сутки в военный госпиталь Днепропетровска привезли более ста раненых

20:18, 01 сентября 2014
Армия
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Специалисты Днепропетровского военного госпиталя продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины - участникам антитеррористической операции.

Днепропетровск принимает раненых

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника медицинской части военного госпиталя подполковника медицинской службы Олега Полякова.

По его словам, в течение последних суток медицинская организация приняла более ста раненых военнослужащих.

"В основном защитники Отечества имеют пулевые и минно-взрывные ранения, огнестрельные переломы костей конечностей, баротравмы и т.д.", - рассказал офицер.

Читайте такжеБолее 80 раненых под  Иловайском бойцов привезли в ДнепропетровскТакже Поляков отметил, что для улучшения специализированной медицинской помощи раненым военнослужащим в военно-медицинское учреждение прибыли специалисты из Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра «Главный военный клинический госпиталь» и Военно-медицинских клинических центров Западного и Южного регионов.

Для проведения лечения и реабилитации раненых военный госпиталь обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, качественными пищевыми продуктами, однако нуждается в обновлении устаревшей медицинской аппаратуры.

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