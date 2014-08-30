Передислоцированная из Крыма авиационная комендатура приняла первый военный самолет

16 июня этого года военнослужащие, которые остались верными Военной Присяге, во главе с временно исполняющим обязанности командира воинской части Михаилом Третьяком, на взлетно-посадочной полосе аэродрома Кировоградщины, подняли Государственный Флаг Украины.

В течение двух с половиной месяцев личный состав авиационной комендатуры, вместе с военнослужащими других воинских частей логистики Воздушных Сил, выполнял задачи по восстановлению и вводу в строй военного аэродрома, который более 10 лет не использовался по назначению.

А сегодня, 30 августа, в День авиации, на восстановленный аэродром совершил посадку первый военный самолет Ан-26. Представители Командования Воздушных Сил ВС Украины за небольшой промежуток времени выполнили значительный объем работ по восстановлению взлетно-посадочной полосы, сооружений и объектов аэродрома.

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По случаю праздника за верность воинскому долгу, настойчивость и профессионализм личному составу, который принимал участие в восстановлении аэродрома были вручены государственные награды, знаки отличия и благодарности Министра обороны Украины, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.