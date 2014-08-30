Украинские военные в Луганской области перешли в наступление – СНБО

Силы антитеррористической операции в Луганской области (АТО) перешли в наступление на террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Украинская армия начала наступление в Луганской области», - сказал он.

По его словам, украинские военные уничтожили более 40 террористов, провели оперативную отработку нескольких населенных пунктов в Славяносербском районе, а также поселков Крымское и Сокольники.

Лысенко также отметил, за прошедшие сутки силы АТО 21 раз вступали в огневой контакт с противником.

«В течение суток силы АТО двадцать один раз вступали в огневой контакт с террористами в районе населенных пунктов Многополье, Станица Луганская, Георгиевка, Малониколаевка, Комсомольское, Красная Поляна, Лутугино, Макарово, Майорск и аэропорта Луганск», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Лысенко, регулярные части Вооруженных сил Украины получили приказ оставить поселки Хрящеватое и Новосветловка Краснодонского района.

Как сообщал УНИАН, в конце августа, после нескольких месяцев «гибридной» войны, в ходе которой финансируемые Россией боевики пытались установить контроль над Донецкой и Луганской областями, к участию в военном конфликте подключились регулярные войска РФ.

НАТО обнародовало новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о пребывании в Украине российских войск. По данным из альянса, речь может идти как минимум о тысяче российских военных.

Украина заявила о неприкрытой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.

Россия продолжает заявлять, что не имеет никакого отношения к конфликту в Украине.