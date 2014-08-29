Раненный во время АТО офицер ценой собственного здоровья спас женщину

В Днепропетровске 28 августа группа офицеров управления 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины посетили раненого героя, старшего офицера штаба корпуса майора Игоря Чупруна, который с достоинством выполнил свой конституционный и воинский долг во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины и сейчас проходит лечение в областной клинической больнице имени Мечникова.

Вчера майор Игорь Чупрун праздновал свой день рождения. Офицеры поздравили именинника от имени командира корпуса и коллектива армейского объединения и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Как рассказал пресс-секретарь командира 8 армейского корпуса подполковник Владимир Вовкогон, майор Игорь Чупрун, в районе проведения АТО, выполнял задачу по оказанию помощи гражданскому населению одного из населенных пунктов Донецкой области, которое пострадало в результате обстрелов из РСЗО «Ураган», который велся с территории Российской Федерации.

"В тот день, майор Игорь Чупрун, несмотря на то, что сам во время обстрела, получил тяжелое ранение, спас раненую женщину, которую в дальнейшем украинские военнослужащие успешно эвакуировали и доставили в больницу", - сообщил подполковник Владимир Вовкогон. - Сам офицер был доставлен на Днепропетровщину в медицинское учреждение, где был прооперирован. В результате тяжелых ранений военнослужащий потерял правую ногу и получил тяжелое повреждение левой ноги и другие травмы.