Николаевщина встретила военнослужащих, которые вернулись из зоны АТО домой
Накануне вечером, на одной из железнодорожных станций Николаевской области, состоялась торжественная встреча военнослужащих одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Военнослужащих, которые находились в одном из районов востока Украины, где проводится АТО, были выведены в тыл на отдых, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как рассказал заместитель командира соединения по воспитательной работе, его подчиненные во время проведения АТО в боях с противником проявили лучшие военные добродетели, высокую профессиональную выучку, незаурядную стойкость и мужество.
Читайте также100 дней войны. История десантника "Боцмана""Пока герои получат небольшой отпуск, во время которого смогут провести время со своими родными и близкими, которых они не видели уже несколько месяцев", - отметил офицер.
Встретить военных пришли жители Николаевской и Одесской области, где проживает большинство военнослужащих, которые прибыли домой.
Рассказывая представителям средств массовой информации свои впечатления, все солдаты без исключения отмечали, что после долгожданного отпуска готовы вернуться обратно в зону проведения АТО.