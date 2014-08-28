Николаевщина встретила военнослужащих, которые вернулись из зоны АТО домой

Военнослужащих, которые находились в одном из районов востока Украины, где проводится АТО, были выведены в тыл на отдых, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как рассказал заместитель командира соединения по воспитательной работе, его подчиненные во время проведения АТО в боях с противником проявили лучшие военные добродетели, высокую профессиональную выучку, незаурядную стойкость и мужество.

Читайте также100 дней войны. История десантника "Боцмана""Пока герои получат небольшой отпуск, во время которого смогут провести время со своими родными и близкими, которых они не видели уже несколько месяцев", - отметил офицер.

Встретить военных пришли жители Николаевской и Одесской области, где проживает большинство военнослужащих, которые прибыли домой.

Рассказывая представителям средств массовой информации свои впечатления, все солдаты без исключения отмечали, что после долгожданного отпуска готовы вернуться обратно в зону проведения АТО.