На Донетчине силы АТО уничтожили колонну боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, в частности уничтожен грузовой автомобиль КамАЗ с террористами и два КамАЗа с оружием и боеприпасами.

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Грузовики двигались колонной в сопровождении двух БТРов со стороны Российской Федерации для подкрепления воюющих боевиков.