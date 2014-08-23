На Донетчине силы АТО уничтожили колонну боевиков

13:06, 23 августа 2014
Армия
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Сегодня около 10 часов утра под Амвросиевкой Донецкой области в результате рейдовых действий военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили колонну боевиков.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, в частности уничтожен грузовой автомобиль КамАЗ с террористами и два КамАЗа с оружием и боеприпасами.

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Грузовики двигались колонной в сопровождении двух БТРов со стороны Российской Федерации для подкрепления воюющих боевиков.

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