В зоне АТО действует 21 группа разминирования - командующий инженерных войск

Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС Украины полковник Геннадий Кравченко.

По словам офицера, самое важное задание, которое выполняют инженерные войска, - жизнеобеспечение подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Это комплекс мер, направленный на поддержку и обеспечение повседневной деятельности армии. Защитить военнослужащего во время исполнения его обязанностей - наша цель", - отметил полковник.

Читайте такжеВоенные инженеры восстановили четыре моста, уничтоженных террористамиК этому перечню мероприятий относится подготовка фортификационных сооружений, оборудование позиций базовых лагерей, разминирование местности, оборудование пунктов водоснабжения и электроснабжения и т.д.

По данным Кравченко, сейчас в зоне АТО действует 21 группа разминирования. Силами этих подразделений осуществлено фортификационное оборудование свыше 30 базовых лагерей, оборудовано почти 300 блокпостов, создана система заграждений для прикрытия наших военнослужащих на блокпостах. Для этого использовано более 30 тысяч земляных мешков и более тысячи железобетонных блоков.

Читайте такжеВ Славянске пиротехники обезвредили почти 10 тыс. взрывоопасных предметовТакже осуществлено прикрытие инженерными заграждениями 4 пунктов перехода через государственную границу в Луганской и Донецкой областях, подготовлено понтонное подразделение, которое удерживает переправу через реку Северский Донец, ранее уничтоженную террористами.

Наведены 7 временных мостовых переходов из комплектов тяжелых механизированных мостов, которые обеспечили жизнедеятельность не только военных подразделений, но и гражданского населения в тех районах, где они установлены.