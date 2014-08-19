В Киеве откроется выставка к 100-летию начала Первой мировой войны

21 августа, в 11.30 в Национальном военно-историческом музее Украины (ул. Грушевского, 30/1) состоится открытие выставки «Война и мир Гетмана Скоропадского», которая посвящена 100-летию начала Первой мировой войны.

В торжественном открытии примут участие представители государственных органов власти, музеев, научных учреждений, военные атташе стран-участниц Первой мировой войны.

Организаторами выставки выступили Министерство обороны Украины, Национальный военно-исторический музей Украины, ВОО «Союз «Народная Память», «Музей семьи Шереметьевых» и МОО «Киевский Клуб «Красная Звезда».

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Генерал Павел Скоропадский в 1918 году стал гетманом Украинского Государства и был единственным военачальником одновременно награжденным высшими боевыми наградами враждующих сторон - российским орденом Святого Георгия и немецким - Красного Орла. Обе награды сейчас хранятся в фондах Национального военно-исторического музея Украины и будут представлены на выставке. Кроме того, посетители ознакомятся с документами тех времен, оригинальными образцами оружия, предметами фалеристики, вексилології, униформистики, личными вещами участников войны, уникальными фотографиями и т.д.

В рамках мероприятий празднования 100-летия Первой мировой войны состоится презентация специальной выставки «Искусство, рожденное войной».

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Открытие выставки состоится по адресу: Национальный военно-исторический музей Украины, г. Киев, ул. Грушевского, 30/1.

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