Николаевским десантникам передали БТРы, оснащенные противокомулятивными экранами

Противокомулятивные экраны на боевых машинах значительно уменьшат их уязвимость от оружия террористов.

Директор предприятия Вячеслав Симченко рассказал журналистам, что металл для экранов им предоставили волонтеры благотворительного фонда, который возглавляет Давид Арахамия. На заводе сварили соответствующие металлические конструкции, которые затем установили на боевые бронированные машины. В дальнейшем волонтеры вместе с заводчанами планируют оснастить подобными экранами несколько десятков БТРов для николаевских десантников.

Принимая боевые машины с улучшенными показателями, заместитель командира 79 Николаевской отдельной аэромобильной бригады по вооружению подполковник Валерий Позвоночник поблагодарил заводчан и волонтерам. Офицер подчеркнул, что десантники очень благодарны за поддержку, которую им оказывают все неравнодушные жители Николаева, и заверили, что они их никогда не подведут.