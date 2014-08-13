На Хмельнитчине завершается формирование автомобильной санитарной роты для участия в АТО

Начальник госпитальной базы майор Геннадий Возненко сообщил, что главное назначение роты - медицинская эвакуация раненых с поля боя, их транспортировка в соответствующих лечебных учреждений и профильных медицинских учреждений оборонного ведомства.

"Для этого в отдельной автомобильной санитарной роте есть почти полсотни санитарных автомобилей и почти десять единиц специальной автомобильной техники", - отметил майор Геннадий Возненко.

В то же время для того, чтобы личный состав роты мог качественно выполнять задачи по предназначению в районе АТО, нужно привести к соответствующему уровню техническое состояние автомобилей и доукомплектовать их необходимым ремкомплектом.

Военнослужащие роты ежедневно сотрудничают с волонтерами, благотворительными организациями и фондами Хмельнитчины. Вчерашние директора частных предприятий, строительных компаний, руководители коммерческих организаций, а ныне - солдаты, сержанты и офицеры Хмельницкой отдельной автомобильной санитарной роты используют собственные возможности, чтобы поставить в строй каждую из полусотни «санитарок».