На Львовщину прибыли более 400 военных, которые принимали участие в АТО

Не смотря на поздний час, их встречали несколько тысяч галичан-волонтеров, родных и близких из других областей. Также было немало неравнодушных жителей областного центра, которые принесли цветы, флаги и самодельные плакаты с искренними поздравлениями. К их когорте присоединились представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и военнослужащие Львовского гарнизона.

Колонну автобусов встречал торжественными маршами оркестр Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного под руководством военного дирижера майора Игоря Дубно.

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По словам заместителя начальника Львовского гарнизона полковника Александра Сивака, всего прибыло 9 автобусов с военнослужащими.

- Все они получили краткосрочные отпуска и имеют возможность отдохнуть, побыть с родными и близкими, а через некоторое время снова вернутся к исполнению служебных обязанностей, - отметил он.