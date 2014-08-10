Украинских миротворцев в Либерии знакомят со спецификой выполнения полетов

С личным составом отряда проводятся занятия по особенностям выполнения миротворческих задач в африканском государстве. В частности, для летно-подъемного состава проведен ряд брифингов относительно задач Миссии ООН, порядке выполнения полетных заданий и их специфики в различных районах страны, особенностей использования навигационных средств, соблюдения мер безопасности. Для проведения занятий были приглашены специалисты AIR OPS Center Миссии ООН.

В командовании отряда отмечают, что с момента приема полномочий летчики новой ротации на вертолетах Ми-8 и Ми-24 провели в африканском небе более 50 часов. В тяжелых климатических условиях континента, где в разгаре сезон дождей, перевезено большое количество личного состава, грузов. Кроме базовой площадки 56 отдельного вертолетного отряда, который дислоцируется в международном аэропорту Робертсфилд, украинские экипажи несут дежурство на аэродроме Гринвилл и в соседней стране Кот-д'ивуар.

- Условия выполнения миротворческой миссии сегодня являются непростыми, но личный состав отряда с честью выполнит это задание. Украинские миротворцы понимают, какая это ответственность и в какое непростое для нашего государства время нас направлено нести мир на африканском континенте. Все военнослужащие: специалисты наземных служб, летно-подъемный состав - уже приступили к выполнению задач, - отметил командир отряда летчик первого класса полковник Петр Плис. - Правда летчики, бортовые техники и бортовые переводчики, которые прибыли в страну вторым бортом, должны пройти определенную подготовку, сдать зачеты по допуску на выполнение полетов, тренировки по выживанию в условиях тропического климата во время аварийной посадки или вынужденного покидания вертолета. Этот процесс продолжается, а после его завершения уже весь летно-подъемный состав приступит к выполнению задач, - добавил полковник Петр Плис.