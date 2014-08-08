Контрактники фрегата ВМС «Гетман Сагайдачный» рассказали об опыте борьбы с пиратами

В начале встречи заместитель командира фрегата по воспитательной работе капитан 2 ранга Владимир Новохацкий рассказал журналистам о принципах комплектования команды флагмана военнослужащими контрактниками.

- На сегодня ни одного матроса-срочника в составе экипажа нет, все должности занимают контрактники. Они - основной костяк команды, ведь выполняют самые разные задачи: от уборки до управления системами вооружения, - подчеркнул офицер.

По его словам, сегодня на фрегате служат представители практически всех регионов Украины. Недавно экипаж «Гетмана Сагайдачного» частично обновился, пришли новые контрактники, которые активно осваивают военно-морские специальности. Обновление команды существенно не повлияло на готовность корабля к выполнению задач по назначению. Почти семьдесят процентов членов экипажа имеют опыт длительных морских операций и участия в международных операциях по противодействию современному пиратству.

Позже крымчанин старший матрос Кирилл В. рассказал гостям корабля об условиях службы, распорядке дня, личных обязанностях по обслуживанию систем вооружения на корабле, а также о собственных убеждениях, которые не позволили ему изменить присяге на верность украинскому народу.

- Мы - экипаж флагмана Военно-Морских Сил ВС Украины, поэтому служба на этом корабле обязывает нас всегда быть лучшими, подавать достойный пример для экипажей других кораблей, - отметил старшина второго пола Андрей Г.

В завершение встречи с представителями СМИ капитан 2 ранга Владимир Новохацкий сообщил, что процесс комплектования кораблей ВМС контрактниками продолжается, и здесь всегда будут рады юношам, которые решат попробовать для себя сложную, тяжелую, но почетную службу в Военно-Морских Силах Украины.