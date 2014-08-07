В Луганске боевики в форме украинских военных обстреливают жилые кварталы - СНБО

В Луганске переодетые в форму украинских военных террористы обстреливают жилые кварталы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры города со стороны таких террористов зафиксированы в Жовтневом, Ленинском, Каменобродском, Артемовском районах Луганска.