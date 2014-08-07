В Луганске боевики в форме украинских военных обстреливают жилые кварталы - СНБО
14:47, 07 августа 2014Армия
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Об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
В Луганске продолжается террор / Фото: Romas Vitaly / facebook.com
В Луганске переодетые в форму украинских военных террористы обстреливают жилые кварталы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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По его словам, обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры города со стороны таких террористов зафиксированы в Жовтневом, Ленинском, Каменобродском, Артемовском районах Луганска.
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