В Чернигове прошли занятия по парашютно-десантной подготовке

Под руководством командира подразделения парашютистов-испытателей подполковника Игоря Силы специалисты центра совершили учебно-тренировочные прыжки с парашютом, в ходе которых продемонстрировали настоящий мастер-класс по купольной акробатике, которая считается вершиной парашютного спорта. Также военные испытатели выполнили сложные элементы групповой акробатики и прыжки с парашютными системами специального назначения «Статус СН».

"В процессе прыжков с парашютом наши военнослужащие восстановили свою военную подготовку и профессиональные навыки. Все поставленные задачи во время мероприятия были успешно выполнены. Впервые после передислокации с временно оккупированного Крыма парашютисты совершили прыжки. После многих лет затишья, в небе над Черниговом снова выполняются задачи военными парашютистами. Поэтому хочу заверить, что авиационная слава постепенно вернется в город", - рассказал подполковник Игорь Сила.

Следует отметить, что подразделение парашютистов-испытателей принимает активное участие в проведении испытаний воздушно и парашютно-десантной техники, десантного снаряжения, военно-транспортных самолетов в интересах оборонного ведомства и в первую очередь Высокомобильных десантных войск и Сил специальных операций ВС Украины.