В Одесские области прошли учения морской пехоты и танковых войск
12:10, 06 августа 2014Армия
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Тактическая группа войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провела плановые учения, основными мероприятиями которых стали многокилометровые марши по территории юго-западных районов Одесской области и тактические учения подразделений на военном полигоне в районе города Болград.
В ходе учений удалось усовершенствовать маршевую и тактическую подготовку, полевое обучение личного состава, отработать взаимодействие с морской авиацией и подразделениями Государственной пограничной службы Украины.
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