В Одесские области прошли учения морской пехоты и танковых войск

Тактическая группа войск береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провела плановые учения, основными мероприятиями которых стали многокилометровые марши по территории юго-западных районов Одесской области и тактические учения подразделений на военном полигоне в районе города Болград.

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