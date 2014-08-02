Порошенко посетил Главный военный госпиталь и вручил награды десантникам

Президент Петр Порошенко посетил Главный военно-медицинский клинический центр, где находятся на лечении военнослужащие, получившие ранение в антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил десантников за мужество и вручил им государственные награды.

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Он отметил, что гордится тем, что в государстве такие военные. «Украина держится на таких героях, как вы», - сказал президент.

Глава государства поблагодарил за мужество и героизм, проявленные в боях. «Ваши имена – навсегда в сердцах украинцев», - отметил он.

Президент высоко оценил вклад аэромобильных войск в успех антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях.

«Весь украинский народ гордится тем, как десантные бригады – 25-я, 79-я, 80-я и 95-я – выполняют свои военные задачи. Десантники всегда там, где трудно. Все наши штурмовые операции осуществлены их силами», - заявил глава государства.

Порошенко поинтересовался нуждами военнослужащих и поручил обеспечить их всем необходимым для лечения и реабилитации, в частности, протезами.

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Президент вручил орден «За мужество» III степени старшему сержанту Александру Пономареву, который в бою под городом Красный Лиман Донецкой области, будучи раненым, не прекращал огонь и обеспечил развертывание основных подразделений. Орден Богдана Хмельницкого III степени из рук президента получил лейтенант Александр Черпита, который был ранен в бою в городе Лисичанск Луганской области, отказался от эвакуации и продолжал разминировать фугасы.

Орден «За мужество» III степени вручен солдату Юрию Весельскому, раненому в городе Славянск Донецкой области, который при конвоировании груза попал в засаду. Несмотря на ранение, продолжал руководить боем и осуществлял эвакуацию личного состава и техники.

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Солдат Сергей Ильницкий получил из рук президента орден «За мужество» III степени за то, что при выполнении задания на границе в Луганской области, несмотря на ранение, обеспечил доставку боеприпасов.

Старший сержант Сергей Козак награжден орденом «За мужество» III степени за то, что при конвоировании груза в городе Доброе Донецкой области, невзирая на ранение, продолжал руководить боем и смог эвакуировать личный состав и технику, сообщили в пресс-службе.