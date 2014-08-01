Силовики под обстрелом из "Градов" отбили атаку 150 террористов и 3 российских танков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера в 13.50 со стороны Российской Федерации был обстрелян из системы «Град» блокпост украинских военных возле населенного пункта Григорьевка», - сообщил он.

Читайте такжеВ бою под Шахтерском, кроме 10 погибших, еще 11 десантников пропали без вести и 13 ранены«Одновременно с обстрелом нашего блокпоста возле Григорьевки с территории России 150 террористов атаковали украинских военных при поддержке трех танков. Однако наши бойцы дали достойный отпор, и террористы вынуждены были отступить», - сообщил Лысенко.