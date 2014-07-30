СНБО: украинские бригады на границе с РФ разблокированы, часть военных заменена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Так, отвечая на вопрос матери военнослужащего белоцерковской бригады, которая находится на границе с РФ, по поводу того, когда этой бригаде будет оказана помощь и когда личный состав будет выведен из окружения, Лысенко заявил, что «есть информация, что они уже разблокированы».

Читайте такжеСилы АТО сузили кольцо вокруг Горловки и Донецка (карта)«Часть военнослужащих из бригад заменена и отправлена домой на отдых, происходит сейчас ротация людей», - прибавил Лысенко.

«Из-за того, что нам удалось занять Савур-могилу, нам удалось открыть пути поставки оружия, боеприпасов, еды, воды, медикаментов нашим ребятам», - уверил представитель СНБО.

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