Благотворители передали военному госпиталю в Одессе санитарный автомобиль и медицинское оборудование

Одесситы продолжают оказывать помощь воинам, которые были ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Недавно для Военно-медицинского клинического центра Южного региона передали медицинское оборудование и новый санитарный автомобиль.

Заместитель начальника Центра по медицинской части полковник медслужбы Юрий Сахно комментируя это отметил, что как доказывает жизнь, в Украине есть немало доброжелательных граждан, которые неравнодушны к проблемам других.

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"Такие люди не привыкли афишировать свою работу, они просто честно ее выполняют с целью помочь тем, кто сегодня защищает территориальную целостность Украины. Для примера, лицо, которое бесплатно передало на наши нужды карету «скорой помощи» повышенной проходимости, вообще изъявило желание остаться неизвестным. А между тем автомобиль, рассчитанный на перевозку пяти человек и оснащенный носилками и необходимым медицинским оборудованием, стоит около 300 тысяч гривен", - рассказал Сахно.

Пользуясь случаем он также поблагодарил от имени руководства медицинского учреждения и вручил грамоты частным предпринимателям Игорю Кириченко, Максиму Хаулину и Анатолию Яковенко за оказанную благотворительную материальную помощь.

По словам полковника, на этот раз предприниматели передали для нужд больных необходимые для проведения оперативных вмешательств вакуумные насосы, анестезиологическую и хирургическую аппаратуру и кардиомониторы. А в общем, их помощь Центру в настоящее время составляет более 400 тыс. грн.

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"Наша благотворительная группа была создана две недели назад и имеет название «411». Ведь раньше эту медицинское учреждение мы знали, как 411-й окружной военный госпиталь. В состав группы входят люди разных профессий и слоев населения, которых объединило желание заботиться о защитниках Отечества. Например, одна женщина только в течение суток перечислила на нужды раненых 70 тысяч гривен собственных средств, а другая волонтер за сутки собрала и передала Центра 130 тыс. грн", - рассказал один из координаторов группы «411» Игорь Кириченко.

По его словам, группа поддерживает постоянный контакт с руководством Центра и согласовывает перечень необходимого лечебно-диагностического оборудования, которое необходимо приобрести для удовлетворения госпитальных нужд. Благодаря такому продуманному сотрудничеству уже вскоре военным медикам будет передано аппарат искусственной вентиляции легких, современный электрокоагулятор Аргон и трехфазный дизельный генератор мощностью 20 кВт.

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В свою очередь заместитель начальника центра по воспитательной работе подполковник Александр Лазебный подчеркнул, что кроме предоставленной со стороны группы «411» благотворительной помощи и переданного санитарного автомобиля, свой весомый вклад в процесс лечения раненых воинов АТО делают другие обычные местные жители.

"За собственный счет неравнодушные одесситы и представители различных общественных организаций закупили 20 кондиционеров, 8 телевизоров, 15 холодильников, а также передали на нужды Центра лекарств общей стоимостью свыше 200 тыс. грн", - рассказал офицер.