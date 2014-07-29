Из Харькова в зону АТО направили более 430 тонн бронетанкового имущества

Центр обеспечения бронетанковым имуществом, расположенный на Харьковщине, продолжает заниматься круглосуточным снабжением в районы проведения АТО различных агрегатов и систем для бронетехники.

Получение, хранение и поставка материальных средств в армейских подразделений - главные задачи этого учреждения.

С успехами сил антитеррористической операции и быстрым продвижением подразделений на востоке Украины ускорился и ритм работы воинского коллектива.

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"С момента начала АТО на восток страны в части ВДВ, механизированных и других подразделений направлено около 200 грузовиков с бронетанковым имуществом, что в целом составило более 430 тонн. От резиновых патрубков до полуторатонных танковых двигателей круглосуточно направляются из наших хранилищ на Донбасс. Мы, так сказать, доставляем в войска средства для бронетехники и действуем по принципу: «заявка-склад-подразделение»", - рассказал начальник центра подполковник Василий Буряк.

По словам командования части, свою деятельность специалисты по логистике в местах сосредоточения войск, постоянно координируют с ремонтно-восстановительными подразделениями. В результате такого тандема, танки, бронетранспортеры или боевые машины десанта, что вышли из строя, удается быстро ставить на ход.

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"Для улучшения учета материальных ценностей в зоне АТО, развернуты полевые склады бронетанкового имущества. В таких местах непосредственным хранением и выдачей материальных ценностей занимаются военнослужащие Центра обеспечения бронетанковым имуществом", - добавил Буряк.