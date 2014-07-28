Военные врачи в Днепропетровской области получили медицинское оборудование

Военный госпиталь работает с 200-процентной нагрузкой, медицинский персонал практически круглосуточно находится на своих рабочих местах и прилагает максимум усилий для оказания помощи раненым. Как отметил начальник госпиталя полковник медицинской службы Андрей Рыльский, львиную долю всех ранений составляют именно травматические повреждения, переломы конечностей: открытые, закрытые, огнестрельные, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Читайте такжеВоенный госпиталь в Харькове получил благотворительной помощи на 1,6 млн грн

"Ультрафиолетовые камеры и бактерицидные облучатели, переданные университетом, помогут работать оперативнее. В медицине мелочей не бывает, все, что нам передают для лечения раненых, является ценным, необходимым и своевременным. Для оказания помощи раненым к нам приезжают специалисты из Киева, других городов Украины. Мы подготовили документы на расширение госпиталя, поэтому заведение станет мощнее", - отметил начальник военного госпиталя.

Приобретенные университетом 3 ультрафиолетовые камеры для хранения стерильного медицинского инструмента, бактерицидные облучатели для стерилизации перевязочного материала, хирургические шовные материалы и необходимые медикаменты для лечения военных были переданы в хирургическое отделение госпиталя. Ректор Днепропетровского национального университета Николай Поляков отметил, что выполняет почетное поручение коллектива.

"Университет уже помог госпиталю в проведении интернета для раненых военных, находящихся в хирургическом отделении. В списке благих дел преподавателей и студентов - материальная помощь в приобретении медицинских препаратов, волонтерская работа студентов и преподавателей в координационном центре "Помощь Днепра", где ежедневно работают около 25 человек. Мы координируем наши усилия с медиками, структурами власти, которые занимаются этими вопросами, и стараемся оказывать именно ту помощь, которая необходима, и именно там, где она нужна", - подчеркнул ректор университета.

К благотворительным делам также присоединились представители объединения автомобилистов Днепропетровщины. На днях для нужд раненых военнослужащих в военное медицинское учреждение доставлены более 400 кг овощей и свежих фруктов.