Львовский бронетанковый завод начал делать бронетранспортеры "Дозор"

Планируется, что первый "Дозор" выйдет из цехов через месяц. Эти БТРы, которые заказало Министерство обороны, будут иметь современное оборудование, и быстро пополнят вооруженные силы.

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В связи с этим режим работы завода переведен на 2 смены, а некоторые участки работают в 3 смены. По словам директора предприятия Александра Остапца, выполнять госзаказ завод начал в начале июля. "Пришлось отложить выполнение престижного зарубежного соглашения, поскольку свою технику мы ремонтируем вне очереди", - подчеркнул он.

Кроме этого, на предприятии капитально ремонтируют и восстанавливают бронированные ремонтно-эвакуационные машины и двигатели для самоходных артиллерийских установок, изготавливают запчасти к бронетехнике, которая может быть использована в зоне АТО. Также на заводе изготавливаются противокумулятивные защитные экраны для бронированной техники. "Мы быстро освоили эту технологию и способны изготовить определенное количество комплектов такой защиты и доставить по назначению, а мобильные ремонтные бригады их уже смонтируют на технике", - сказал директор завода, добавив, что через несколько дней будут готовы к эксплуатации 2 единицы БРЭМ-1 и 3 танковых двигателя, которые прошли капитальный ремонт.

Кроме этого, руководитель предприятия подчеркнул, что Львовский бронетанковый завод специализируется на ремонте танков Т-72 и бронированной спецтехники на его базе. Но эта модификация полностью российского производства, поэтому на предприятии освоили изготовление всех запчастей самостоятельно.

"Также мы предложили оборонному ведомству услуги по ремонту БТР-80. Взяли на пробу 4 единицы. И этот пилотный проект нам удался. 2 отремонтированных БТРа уже готовы к отправке в войска. Еще 2 через несколько дней будут проходить послестроительные испытания", - отметил Александр Остапец.