Львовский бронетанковый завод начал делать бронетранспортеры "Дозор"
Львовский бронетанковый завод начал изготовление легких бронетранспортеров "Дозор" по проекту Харьковского конструкторского бюро им. Морозова.
Планируется, что первый "Дозор" выйдет из цехов через месяц. Эти БТРы, которые заказало Министерство обороны, будут иметь современное оборудование, и быстро пополнят вооруженные силы.
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В связи с этим режим работы завода переведен на 2 смены, а некоторые участки работают в 3 смены. По словам директора предприятия Александра Остапца, выполнять госзаказ завод начал в начале июля. "Пришлось отложить выполнение престижного зарубежного соглашения, поскольку свою технику мы ремонтируем вне очереди", - подчеркнул он.
Кроме этого, на предприятии капитально ремонтируют и восстанавливают бронированные ремонтно-эвакуационные машины и двигатели для самоходных артиллерийских установок, изготавливают запчасти к бронетехнике, которая может быть использована в зоне АТО. Также на заводе изготавливаются противокумулятивные защитные экраны для бронированной техники. "Мы быстро освоили эту технологию и способны изготовить определенное количество комплектов такой защиты и доставить по назначению, а мобильные ремонтные бригады их уже смонтируют на технике", - сказал директор завода, добавив, что через несколько дней будут готовы к эксплуатации 2 единицы БРЭМ-1 и 3 танковых двигателя, которые прошли капитальный ремонт.
Кроме этого, руководитель предприятия подчеркнул, что Львовский бронетанковый завод специализируется на ремонте танков Т-72 и бронированной спецтехники на его базе. Но эта модификация полностью российского производства, поэтому на предприятии освоили изготовление всех запчастей самостоятельно.
"Также мы предложили оборонному ведомству услуги по ремонту БТР-80. Взяли на пробу 4 единицы. И этот пилотный проект нам удался. 2 отремонтированных БТРа уже готовы к отправке в войска. Еще 2 через несколько дней будут проходить послестроительные испытания", - отметил Александр Остапец.