Армейские фехтовальщицы завоевали бронзу Чемпионата мира по фехтованию в командном зачете



Продолжается чемпионат мира по фехтованию, на котором спортсменки команды мастеров по фехтованию Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины старший сержант службы по контракту Ольга Жовнир, работники Вооруженных Сил Украины Алина Комащук и Елена Воронина вместе с партнершей по команде Ольгой Харлан заняли третье место в командном зачете (сабля женская).

Украинки одержали победу у итальянок со счетом 45:42.

Председатель ЦСК ВС Украины Вадим Высочин поздравил девушек с удачным выступлением.