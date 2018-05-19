Алексей Мочанов: “Тот, кто хоть раз был в зоне АТО, за простых солдат теперь будет всегда пить стоя.. ВСЕГДА!”

Лучше отношусь к представителям ЛНР и ДНР, чем к тем, кто просто выжидает в стороне

Автогонщик рассказал, что всегда имел четкую гражданскую позицию и совсем не боялся получить за нее по голове, лишиться премии и других привилегий. Он являлся одним из лидеров Автомайдана, баллотировался в меры Киева. А сейчас, как шутливо говорит сам Алексей, он – перевозчик бытовой химии и туалетной бумаги.

– Я против передачи власти по наследству. Помню, как мне предложили принять участие в одном предвыборном мероприятии Януковича. Я отказался. Потому, что не могу агитировать людей голосовать за человека, за которого сам голосовать не собираюсь. Меня переспросили: “У вас что времени нет? Заняты?” Говорю: “Да нет, время есть. Просто не хочу”. В ответ услышал: “Вы хоть представляете, что с вами будет, когда Янукович придет к власти?” Говорю: “Как придет – тогда и поговорим…”. Молчать и со всем соглашаться больше нельзя. Хватит. Хотя, признаться честно, я с 26 февраля нахожусь между нокдауном и нокаутом после оглашения некоторых персоналий в правительстве. И хотел бы понять, каким образом они туда попали. Как говорится, и цирк никуда не уехал, и клоуны понаоставались...

Алексей рассказал, что намного лучше относится к представителям ДНР и ЛНР, чем к тем, кто просто выжидает, чем все закончится, чтобы потом прильнуть либо к одним, либо к другим. Он же оставаться в стороне не собирается и, несмотря на опасность, регулярно наведывается туда, где блокпосты, отутюженные танками, где у простых парней на все вопросы один ответ – все нормально…

Я – человек достаточно солидного возраста, меня уже не призывают. Сначала мы ездили в Изюм на базу, которая является спокойной. Мы еще называем ее “Диснейлендом”. Именно сюда приезжают политики, одетые в лучшие бронежилеты, каски, сюда приезжают журналисты снимать трогательные сюжеты. Сами же АТОшники, когда “цирк” разъезжается по домам, ходят здесь в шортах. Настоящие герои и настоящий ад – не здесь, его я увидел позже. Наши первые поездки были спокойными, мы сидели, пели песни, причем не обязательно про войну, чаще всего про жизнь, про дом. Один солдат как-то подошел ко мне и говорит: “Спасибо. Благодаря вам я последние два часа был не на войне, а во Дворце культуры, только брезентовом”. Вот так все и началось – раз поехали, два поехали…

Авиацию ждут как манну небесную

Затем Мочанов начал заезжать к военным летчикам в Днепропетровске. У Алексея к этим людям совершенно особое отношение. Ведь его дедушка по маминой линии – военный летчик, он прошел японскую, финскую, Вторую мировую войну...

– Сами бойцы часто рассказывают, что авиация для них как манна небесная. В прямом и переносном смысле слова. Снимаю шляпу перед авиаторами. К сожалению, часто многое зависит от команды свыше. У меня есть знакомые, которые работают в военной авиации, они рассказывают, что порою ждут и ждут команду, а ее все нет и нет, а воздушная разведка донесла информацию давно… Многие из раненых хотят как можно быстрее залечить травмы и вернуться обратно. Потому что там пацаны, там чувство чести, достоинства. Человек военный отдает себе отчет в том, что он в любую секунду может быть отправлен на войну, и хорошо, что эти люди есть, что они готовы держать себя в форме, бегать, прыгать, не бухать излишне…

Сначала с гитарой, затем – со стиральной машиной

Алексей постепенно увеличивал обороты помощи. Сначала ездил в зону АТО с гитарой и некоторыми подарками. Затем начал полностью “забивать” микроавтобус необходимыми вещами и химией для солдат, однажды – даже стиральную машину на 9 кг привез.

– Часть народа настоятельно просит сфотографировать доставленные “вещдоки”. Наверное, чтобы убедиться, что мы там действительно бываем, что не крадем и не подторговываем втридорога купленными на собранные с людей средства. Я всегда себя очень неловко чувствую, когда прошу “щелкнуться возле кучи с доставкой для отчёта”. Ребята, если честно, – тоже. Просто сфоткаться с тем, кто не против открыть лицо и кто даст “добро” на публикацию, – не проблема, парни мировые и охотно идут на контакт. А с “подарками” – какие-то неловкие паузы возникают. Типа “за наше счастливое детство спасибо дедушке Ленину!” – и фото благодарных улыбающихся и обласканных солдат. Поэтому, если мне кто-то не доверяет, прошу отправляться по другому адресу.

Как бы это не звучало, но чаще всего Алексей действительно возит туалетную бумагу, тампоны и другую мелкую химию.

– Солдаты часто звонят и шутят, что батарейки в этом плане плохо им помогают. Дело в том, что батареек почему-то очень много привозят, а туалетную бумагу почему-то всегда забывают, да и быстро она заканчивается. Прихожу недавно в аптеку. Говорю, дайте мне пару пакетов тампонов. А продавец так удивленно на меня посмотрела и спрашивает: “Зачем вам столько?” Отвечаю: “На войну”. Больше не спрашивает. А на войне действительно очень много девушек…

“Цените не себя в волонтёрстве, а волонтёрство – в себе”.

Бронежилеты и тепловизоры Алексей возит достаточно редко. Недавно у гонщика даже состоялся спор по поводу надежности бронежилетов с волонтерами, которые занимаются их активной поставкой.

– Сказал, что десантура отстреляла часть из партии бронежилетов, и не все они, к сожалению, соответствуют заявленному уровню защиты. 7,26 шьют их насквозь, навылет! Прозвучала истеричная и совершенно глупая фраза в ответ: “Я за свои бронежилеты отвечаю головой!” Я ответил совершенно резонно: “Единственный вариант ответить за бронежилет головой – одеть его на голову и дать возможность произвести прицельный выстрел”. Других вариантов я не вижу и не приемлю.

К сожалению, у некоторых представителей сбора и доставки от осознания собственной значимости и исключительности свернуло крышу набекрень. И им почему-то кажется, что два месяца нужной рутинной работы превращают их из волонтёров и помощников в какие-то сверхъестественные суперспецназовские околобоевые единицы. Цените не себя в волонтёрстве, а волонтёрство – в себе. И отвечайте головой только за то, что реально проверили – головой.

Мочанов рассказывает, что сейчас живет между двумя абсолютно противоположными реальностями. Ведь он является “голосом” некоторых известных мультипликационных персонажей и в данный период времени занимается озвучкой.

Между войной и мультиками

– Честно признаюсь, мультяшная реальность мне больше по душе. Там добро и улыбки. Но, если уж нам предназначено судьбой жить в такое непростое время, нужно пройти этот период с гордо поднятой головой и сделать все возможное для того, чтобы мы победили. Главное – не выжидать, не прятаться, а быть вместе со всеми.

Алексей поделился, что его отношение к армии в связи с последними событиями, кардинально изменилось.

– Раньше я относился к армейцам немного скептически, возможно потому, что сам служил. Сейчас понимаю, что именно простые солдаты выигрывают войну, именно за них нужно пить стоя, всегда. ВСЕГДА!!! Война принесла нам много героев и много негодяев. К сожалению, каждый геройский поступок является исправлением чьей-то ошибки.

“Любая проблема имеет фамилию, имя и отчество, а не национальность”

Гонщик поделился, что из-за событий последних месяцев растерял много друзей из России. Но стрич всех под одну гребенку он никогда не будет.

– Негодяев нужно называть своими именами. Конкретными. Не “гаишники” или “воспитатели детского сада”, а конкретный Васёк или конкретная Мымра. Нужно привыкать обращать внимание на паспорт. Потому что любая проблема имеет фамилию, имя и отчество, а не национальность или возраст. Хотя большинство жителей России действительно страдают “пробитыми” мозгами, с этим ничего не поделаешь. Как говорится, “снимите телевизор с головы, тогда и поговорим”.

Апокалипсис сегодня

Автомобилист от Бога с болью делится впечатлениями от последней поездки. Красный Лиман – Славянск. Везде – следы совсем недавних боёв, разрушенные строения, сожженная техника, сваленные в кучу деревья и бетонные перекрытия, выжженная земля и – пустота вокруг. Лишь одиноко, не кучкуясь, бродят собаки, контуженные войной. А ведь природа здесь – просто необыкновенной красоты.

– Если бы не война – я бы даже не знал, какие красивые места есть в Харьковской, Донецкой и Луганской областях... Жаль, что за 22 года у нас в стране так и не начали развивать внутренний туризм. Чтобы народ с запада и востока, севера, юга и центра мог ездить по Украине и влюбляться в неё снова и снова, каждый раз открывая для себя новые уголки родной земли, чтобы разрушить тупые совковые стереотипы.

И чтобы стать Украинцами. Не по языку и месту рождения-жительства. А по состоянию души. Где бы мы не жили, в какую бы церковь не ходили и на каком бы языке не пели песни... Мир – очень хрупкий и очень дорого стоит. При том, что ничего не стоит закрыть его собой от войны. Нужно просто быть Человеком. В любых обстоятельствах.

Понял, зачем полжизни занимался автогонками

Именно во время так называемого “перемирия” Мочанов увидел настоящий ад войны. Гонщик говорит, что специально повез гуманитарку во время перемирия, чтобы было спокойнее, проще и безопаснее. Куда там!

– Как только мы доехали от первого блокпоста до горы Карачун, на блокпосте началась нереальная бойня и активный минометный обстрел позиций наших частей на Карачуне. Их трактористы накатились на наш блокпост и сровняли его с землей и асфальтом, расстреляли наши бронетранспортёры, свалили 5 наших Бойцов. В мою уставшую голову тогда лезли самые злые мысли, которые нельзя озвучивать в газете. Именно в тот вечер я понял, зачем полжизни занимался автогонками... Чтобы именно в этот вечер спасти четыре жизни. И в нагрузку – пятую, свою. Понял, что окончательно и бесповоротно влюблен в эту землю, в эту Страну и в этих простых Людей, её Граждан. Самых разных. Но одинаковых в одном – этот Дух не сломит никто! Даже пытаться не следовало бы. Это Дух свободных и сильных Людей, которые лучше умрут стоя, чем будут жить на коленях.

Их ничто не остановит! Кроме пули

Алексей сказал, что верит в страну, в будущее и в людей. Верит внизу. Осталось привести в порядок Верх.

– А то туда ничего удивительным образом не доходит. И возвращается оттуда в виде похоронок на наших Бойцов. А ведь их (похоронки) можно остановить! А ведь их (бойцов) – ничто не остановит! Кроме пули... На Востоке Украины жарко. Важно не подливать масла в огонь. Тем более – бензин. Но если уже решили действовать и понимаете, зачем и что в конце – это нужно делать немедленно! Чтобы не возникло потребности в новой китайской стене... И в новых похоронках...

Анастасія Олехнович