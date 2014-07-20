Порошенко отметил наградами Украины военнослужащих за личное мужество и героизм

09:06, 20 июля 2014
Армия
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Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 599/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

Фото: Минобороны

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю»: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:

Белкина Андрея Владимировича (посмертно) - подполковника

Гуменюка Юрия Николаевича - майора

Деревянко Александра Александровича - капитана

Дзюбенко Вадима Валерьевича - подполковника

Добговольського Виталия Михайловича - капитана

Довгаля Виктора Сергеевича - лейтенанта

Дубину Сергея Александровича - полковника

Дундука Олега Игоревича - капитана

Ерошкина Вадима Владимировича - полковника

Жданюка Николая Ивановича - майора

Журавского Олега Васильевича - старшего лейтенанта

Заречного Николая Николаевича - подполковника

Иванчука Сергея Александровича - капитана

Ковальчука Андрея Трофимовича - полковника

Ковальчука Евгения Александровича - майора

Кочергу Вадима Анатольевича - лейтенанта

Кошку Дмитрия Александровича - младшего лейтенанта

Курача Валерия Адамовича - полковника

Левченко Валерия Валентиновича - капитана

Леонтьева Дмитрия Васильевича - подполковника

Логачева Владимира Владимировича - майора

Любарчука Константина Викторовича - старшего лейтенанта

Мазунова Руслана Александровича (посмертно) - майора

Малярчука Александра Ярославовича - майора

Мариняка Александра Мирославовича - майора

Мацину Романа Г еннадиевича - лейтенанта

Мельничука Александра Сергеевича - капитана

Мельничука Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта

Ментуса Сергея Юрьевича - старшего лейтенанта

Миронюка Владимира Яковлевича - полковника

Михайлецького Ивана Игоревича - капитана

Мусиенко Сергея Николаевича - полковника

Школаєнка Артема Викторовича - майора

Оверіна Сергея Игоревича - капитана

Пастуха Вадима Васильевича - подполковника

Пилипенко Виталия Николаевича - подполковника

Пикулина Виталия Владимировича - полковника

Плахуту Вячеслава Ивановича - майора

Романовича Андрея Владимировича - майора

Савченко Сергея Викторовича - полковника

Самойлова Сергея Анатольевича - полковника

Сухаревского Вадима Олеговича - капитана

Таракулова Валерия Еркіновича - подполковника

Тимощука Александра Васильевича - полковника

Тихолоза Андрея Павловича (посмертно) - майора

Трепака Александра Сергеевича - полковника

Тулузакова Константина Геннадьевича - майора

Хоптия Олега Васильевича - майора

Черного Вадима Валентиновича - капитана

Шевчука Андрея Владимировича - старшего лейтенанта

Замгенпрокурора Алексея Анатольевича - майора

Шингура Дмитрия Васильевича (посмертно) капитана

Якимца Петра Олеговича - полковника

Ялишева Сергея Александровича - полковника

Наградить орденом «За мужество» III степени:

Андрусенко Дмитрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта

Бабича Петра Николаевича - сержанта

Балака Владимира Алексеевича - младшего сержанта

Беляка Геннадия Иосифовича (посмертно) - солдата

Бурка Евгения Владимировича (посмертно) - сержанта

Бурю Антона Олеговича - старшину

Власенко Александра Олеговича - старшего солдата

Волохова Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата

Волошина Владислава Валерьевича - капитана

Голяченка Александра Михайловича (посмертно) - солдата

Гончаренко Андрея Григорьевича - старшину

Горбунова Игоря Дмитриевича - старшего солдата

Воробья Михаила Юрьевича - старшего сержанта

Гороха Александра Викторовича - старшего сержанта

Гуменного Руслана Петровича - сержанта

Дерила Андрея Борисовича - старшего сержанта

Джосака Александра Николаевича - старшего сержанта

Довганя Василия Владимировича - младшего сержанта

Ейсманта Олега Владимировича (посмертно) - солдата

Захарченко Сергея Алексеевича - младшего сержанта

Зыкина Андрея Владимировича - старшего солдата

Качуринця Александра Анатольевича - солдата

Коваленко Максима Николаевича - прапорщика

Коваленко Петра Николаевича (посмертно) - солдата

Казака Тараса Евгеньевича - прапорщика

Кокуріна Сергея Викторовича (посмертно) - прапорщика

Кондакова Александра Владимировича (посмертно) - старшего солдата

Кравченко Андрея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата

Красуцкого Евгения Казимировича - сержанта

Ледяная Виталия Ивановича - младшего сержанта

Куриленка Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата

Лишенка Сергея Сергеевича - старшего солдата

Люльчика Александра Николаевича - старшего сержанта

Ляпунова Дениса Юрьевича - солдата

Марцинюк Анатолия Алексеевича - солдата

Мельника Петра Викторовича - старшего сержанта

Мирошниченко Сергея Евгеньевича - старшего солдата

Муратова Марата Ільдаровича - старшего солдата

Набоченка Дмитрия Юрьевича - сержанта

Нагорного Александра Владимировича - старшего солдата

Налєву Андрея Юрьевича - старшего сержанта

Нахаєва Александра Леонидовича - сержанта

Нестерова Андрея Владимировича - сержанта

Никитинского Вячеслава Владимировича - старшего солдата

Новикова Илью Александровича - старшего лейтенанта

Палажченко Артема Юрьевича - солдата

Паласа Николая Дмитриевича - подполковника

Палия Владимира Васильевича - старшину

Панасюка Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата

Пасечника Александра Васильевича - сержанта

Петренко Юрия Леонидовича - солдата

Порола Станислава Владимировича - прапорщика

Прялка Игоря Романовича - старшего солдата

Рыбчинского Юрия Григорьевича - старшего солдата

Рудого Виталия Валентиновича (посмертно) - сержанта

Савченко Александра Николаевича - сержанта

Самолюка Романа Михайловича - старшего сержанта

Сеника Николая Степановича - старшего прапорщика

Ситяєва Юрия Николаевича (посмертно) - старшего солдата

Славіцького Олега Викторовича (посмертно) - сержанта

Слободянюка Андрея Александровича - младшего сержанта

Ткача Эдуарда Станиславовича - солдата

Триньку Виталия Юрьевича - солдата

Унгуряна Юрия Юрьевича - старшего солдата

Фадєєнка Григория Юрьевича - старшего сержанта

Федуна Валентина Анатольевича - капитана

Храбуста Дмитрия Анатольевича - старшего сержанта

Жука Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта

Царенко Вадима Леонидовича - старшего солдата

Чапка Тараса Алексеевича - старшего солдата

Пробочку Станислава Петровича - прапорщика

Шаповала Николая Сергеевича - сержанта

Щербину Дениса Юрьевича - старшего солдата

Ярмолюка Станислава Васильевича - солдата

Ярового Александра Александровича - старшего солдата

Ящука Максима Владимировича - солдата

Наградить орденом Даниила Галицкого:

Білобрюхова Романа Валерьевича - майора

Мазепу Игоря Ярославовича - полковника

Морева Руслана Викторовича - майора

Наградить медалью «За военную службу Украине»:

Каретника Александра Борисовича - майора

Остапчука Андрея Ивановича - лейтенанта

Удовиченко Алексея Николаевича - подполковника

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