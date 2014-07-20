Порошенко отметил наградами Украины военнослужащих за личное мужество и героизм
Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 599/2014 «О награждении государственными наградами Украины».
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю»: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:
Белкина Андрея Владимировича (посмертно) - подполковника
Гуменюка Юрия Николаевича - майора
Деревянко Александра Александровича - капитана
Дзюбенко Вадима Валерьевича - подполковника
Добговольського Виталия Михайловича - капитана
Довгаля Виктора Сергеевича - лейтенанта
Дубину Сергея Александровича - полковника
Дундука Олега Игоревича - капитана
Ерошкина Вадима Владимировича - полковника
Жданюка Николая Ивановича - майора
Журавского Олега Васильевича - старшего лейтенанта
Заречного Николая Николаевича - подполковника
Иванчука Сергея Александровича - капитана
Ковальчука Андрея Трофимовича - полковника
Ковальчука Евгения Александровича - майора
Кочергу Вадима Анатольевича - лейтенанта
Кошку Дмитрия Александровича - младшего лейтенанта
Курача Валерия Адамовича - полковника
Левченко Валерия Валентиновича - капитана
Леонтьева Дмитрия Васильевича - подполковника
Логачева Владимира Владимировича - майора
Любарчука Константина Викторовича - старшего лейтенанта
Мазунова Руслана Александровича (посмертно) - майора
Малярчука Александра Ярославовича - майора
Мариняка Александра Мирославовича - майора
Мацину Романа Г еннадиевича - лейтенанта
Мельничука Александра Сергеевича - капитана
Мельничука Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта
Ментуса Сергея Юрьевича - старшего лейтенанта
Миронюка Владимира Яковлевича - полковника
Михайлецького Ивана Игоревича - капитана
Мусиенко Сергея Николаевича - полковника
Школаєнка Артема Викторовича - майора
Оверіна Сергея Игоревича - капитана
Пастуха Вадима Васильевича - подполковника
Пилипенко Виталия Николаевича - подполковника
Пикулина Виталия Владимировича - полковника
Плахуту Вячеслава Ивановича - майора
Романовича Андрея Владимировича - майора
Савченко Сергея Викторовича - полковника
Самойлова Сергея Анатольевича - полковника
Сухаревского Вадима Олеговича - капитана
Таракулова Валерия Еркіновича - подполковника
Тимощука Александра Васильевича - полковника
Тихолоза Андрея Павловича (посмертно) - майора
Трепака Александра Сергеевича - полковника
Тулузакова Константина Геннадьевича - майора
Хоптия Олега Васильевича - майора
Черного Вадима Валентиновича - капитана
Шевчука Андрея Владимировича - старшего лейтенанта
Замгенпрокурора Алексея Анатольевича - майора
Шингура Дмитрия Васильевича (посмертно) капитана
Якимца Петра Олеговича - полковника
Ялишева Сергея Александровича - полковника
Наградить орденом «За мужество» III степени:
Андрусенко Дмитрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта
Бабича Петра Николаевича - сержанта
Балака Владимира Алексеевича - младшего сержанта
Беляка Геннадия Иосифовича (посмертно) - солдата
Бурка Евгения Владимировича (посмертно) - сержанта
Бурю Антона Олеговича - старшину
Власенко Александра Олеговича - старшего солдата
Волохова Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата
Волошина Владислава Валерьевича - капитана
Голяченка Александра Михайловича (посмертно) - солдата
Гончаренко Андрея Григорьевича - старшину
Горбунова Игоря Дмитриевича - старшего солдата
Воробья Михаила Юрьевича - старшего сержанта
Гороха Александра Викторовича - старшего сержанта
Гуменного Руслана Петровича - сержанта
Дерила Андрея Борисовича - старшего сержанта
Джосака Александра Николаевича - старшего сержанта
Довганя Василия Владимировича - младшего сержанта
Ейсманта Олега Владимировича (посмертно) - солдата
Захарченко Сергея Алексеевича - младшего сержанта
Зыкина Андрея Владимировича - старшего солдата
Качуринця Александра Анатольевича - солдата
Коваленко Максима Николаевича - прапорщика
Коваленко Петра Николаевича (посмертно) - солдата
Казака Тараса Евгеньевича - прапорщика
Кокуріна Сергея Викторовича (посмертно) - прапорщика
Кондакова Александра Владимировича (посмертно) - старшего солдата
Кравченко Андрея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата
Красуцкого Евгения Казимировича - сержанта
Ледяная Виталия Ивановича - младшего сержанта
Куриленка Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата
Лишенка Сергея Сергеевича - старшего солдата
Люльчика Александра Николаевича - старшего сержанта
Ляпунова Дениса Юрьевича - солдата
Марцинюк Анатолия Алексеевича - солдата
Мельника Петра Викторовича - старшего сержанта
Мирошниченко Сергея Евгеньевича - старшего солдата
Муратова Марата Ільдаровича - старшего солдата
Набоченка Дмитрия Юрьевича - сержанта
Нагорного Александра Владимировича - старшего солдата
Налєву Андрея Юрьевича - старшего сержанта
Нахаєва Александра Леонидовича - сержанта
Нестерова Андрея Владимировича - сержанта
Никитинского Вячеслава Владимировича - старшего солдата
Новикова Илью Александровича - старшего лейтенанта
Палажченко Артема Юрьевича - солдата
Паласа Николая Дмитриевича - подполковника
Палия Владимира Васильевича - старшину
Панасюка Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата
Пасечника Александра Васильевича - сержанта
Петренко Юрия Леонидовича - солдата
Порола Станислава Владимировича - прапорщика
Прялка Игоря Романовича - старшего солдата
Рыбчинского Юрия Григорьевича - старшего солдата
Рудого Виталия Валентиновича (посмертно) - сержанта
Савченко Александра Николаевича - сержанта
Самолюка Романа Михайловича - старшего сержанта
Сеника Николая Степановича - старшего прапорщика
Ситяєва Юрия Николаевича (посмертно) - старшего солдата
Славіцького Олега Викторовича (посмертно) - сержанта
Слободянюка Андрея Александровича - младшего сержанта
Ткача Эдуарда Станиславовича - солдата
Триньку Виталия Юрьевича - солдата
Унгуряна Юрия Юрьевича - старшего солдата
Фадєєнка Григория Юрьевича - старшего сержанта
Федуна Валентина Анатольевича - капитана
Храбуста Дмитрия Анатольевича - старшего сержанта
Жука Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта
Царенко Вадима Леонидовича - старшего солдата
Чапка Тараса Алексеевича - старшего солдата
Пробочку Станислава Петровича - прапорщика
Шаповала Николая Сергеевича - сержанта
Щербину Дениса Юрьевича - старшего солдата
Ярмолюка Станислава Васильевича - солдата
Ярового Александра Александровича - старшего солдата
Ящука Максима Владимировича - солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого:
Білобрюхова Романа Валерьевича - майора
Мазепу Игоря Ярославовича - полковника
Морева Руслана Викторовича - майора
Наградить медалью «За военную службу Украине»:
Каретника Александра Борисовича - майора
Остапчука Андрея Ивановича - лейтенанта
Удовиченко Алексея Николаевича - подполковника