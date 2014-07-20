Порошенко отметил наградами Украины военнослужащих за личное мужество и героизм

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 599/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю»: Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени: Белкина Андрея Владимировича (посмертно) - подполковника Гуменюка Юрия Николаевича - майора Деревянко Александра Александровича - капитана Дзюбенко Вадима Валерьевича - подполковника Добговольського Виталия Михайловича - капитана Довгаля Виктора Сергеевича - лейтенанта Дубину Сергея Александровича - полковника Дундука Олега Игоревича - капитана Ерошкина Вадима Владимировича - полковника Жданюка Николая Ивановича - майора Журавского Олега Васильевича - старшего лейтенанта Заречного Николая Николаевича - подполковника Иванчука Сергея Александровича - капитана Ковальчука Андрея Трофимовича - полковника Ковальчука Евгения Александровича - майора Кочергу Вадима Анатольевича - лейтенанта Кошку Дмитрия Александровича - младшего лейтенанта Курача Валерия Адамовича - полковника Левченко Валерия Валентиновича - капитана Леонтьева Дмитрия Васильевича - подполковника Логачева Владимира Владимировича - майора Любарчука Константина Викторовича - старшего лейтенанта Мазунова Руслана Александровича (посмертно) - майора Малярчука Александра Ярославовича - майора Мариняка Александра Мирославовича - майора Мацину Романа Г еннадиевича - лейтенанта Мельничука Александра Сергеевича - капитана Мельничука Сергея Сергеевича - старшего лейтенанта Ментуса Сергея Юрьевича - старшего лейтенанта Миронюка Владимира Яковлевича - полковника Михайлецького Ивана Игоревича - капитана Мусиенко Сергея Николаевича - полковника Школаєнка Артема Викторовича - майора Оверіна Сергея Игоревича - капитана Пастуха Вадима Васильевича - подполковника Пилипенко Виталия Николаевича - подполковника Пикулина Виталия Владимировича - полковника Плахуту Вячеслава Ивановича - майора Романовича Андрея Владимировича - майора Савченко Сергея Викторовича - полковника Самойлова Сергея Анатольевича - полковника Сухаревского Вадима Олеговича - капитана Таракулова Валерия Еркіновича - подполковника Тимощука Александра Васильевича - полковника Тихолоза Андрея Павловича (посмертно) - майора Трепака Александра Сергеевича - полковника Тулузакова Константина Геннадьевича - майора Хоптия Олега Васильевича - майора Черного Вадима Валентиновича - капитана Шевчука Андрея Владимировича - старшего лейтенанта Замгенпрокурора Алексея Анатольевича - майора Шингура Дмитрия Васильевича (посмертно) капитана Якимца Петра Олеговича - полковника Ялишева Сергея Александровича - полковника Наградить орденом «За мужество» III степени: Андрусенко Дмитрия Александровича (посмертно) - младшего сержанта Бабича Петра Николаевича - сержанта Балака Владимира Алексеевича - младшего сержанта Беляка Геннадия Иосифовича (посмертно) - солдата Бурка Евгения Владимировича (посмертно) - сержанта Бурю Антона Олеговича - старшину Власенко Александра Олеговича - старшего солдата Волохова Алексея Олеговича (посмертно) - старшего солдата Волошина Владислава Валерьевича - капитана Голяченка Александра Михайловича (посмертно) - солдата Гончаренко Андрея Григорьевича - старшину Горбунова Игоря Дмитриевича - старшего солдата Воробья Михаила Юрьевича - старшего сержанта Гороха Александра Викторовича - старшего сержанта Гуменного Руслана Петровича - сержанта Дерила Андрея Борисовича - старшего сержанта Джосака Александра Николаевича - старшего сержанта Довганя Василия Владимировича - младшего сержанта Ейсманта Олега Владимировича (посмертно) - солдата Захарченко Сергея Алексеевича - младшего сержанта Зыкина Андрея Владимировича - старшего солдата Качуринця Александра Анатольевича - солдата Коваленко Максима Николаевича - прапорщика Коваленко Петра Николаевича (посмертно) - солдата Казака Тараса Евгеньевича - прапорщика Кокуріна Сергея Викторовича (посмертно) - прапорщика Кондакова Александра Владимировича (посмертно) - старшего солдата Кравченко Андрея Анатольевича (посмертно) - старшего солдата Красуцкого Евгения Казимировича - сержанта Ледяная Виталия Ивановича - младшего сержанта Куриленка Дмитрия Александровича (посмертно) - солдата Лишенка Сергея Сергеевича - старшего солдата Люльчика Александра Николаевича - старшего сержанта Ляпунова Дениса Юрьевича - солдата Марцинюк Анатолия Алексеевича - солдата Мельника Петра Викторовича - старшего сержанта Мирошниченко Сергея Евгеньевича - старшего солдата Муратова Марата Ільдаровича - старшего солдата Набоченка Дмитрия Юрьевича - сержанта Нагорного Александра Владимировича - старшего солдата Налєву Андрея Юрьевича - старшего сержанта Нахаєва Александра Леонидовича - сержанта Нестерова Андрея Владимировича - сержанта Никитинского Вячеслава Владимировича - старшего солдата Новикова Илью Александровича - старшего лейтенанта Палажченко Артема Юрьевича - солдата Паласа Николая Дмитриевича - подполковника Палия Владимира Васильевича - старшину Панасюка Сергея Ивановича (посмертно) - старшего солдата Пасечника Александра Васильевича - сержанта Петренко Юрия Леонидовича - солдата Порола Станислава Владимировича - прапорщика Прялка Игоря Романовича - старшего солдата Рыбчинского Юрия Григорьевича - старшего солдата Рудого Виталия Валентиновича (посмертно) - сержанта Савченко Александра Николаевича - сержанта Самолюка Романа Михайловича - старшего сержанта Сеника Николая Степановича - старшего прапорщика Ситяєва Юрия Николаевича (посмертно) - старшего солдата Славіцького Олега Викторовича (посмертно) - сержанта Слободянюка Андрея Александровича - младшего сержанта Ткача Эдуарда Станиславовича - солдата Триньку Виталия Юрьевича - солдата Унгуряна Юрия Юрьевича - старшего солдата Фадєєнка Григория Юрьевича - старшего сержанта Федуна Валентина Анатольевича - капитана Храбуста Дмитрия Анатольевича - старшего сержанта Жука Сергея Юрьевича (посмертно) - младшего сержанта Царенко Вадима Леонидовича - старшего солдата Чапка Тараса Алексеевича - старшего солдата Пробочку Станислава Петровича - прапорщика Шаповала Николая Сергеевича - сержанта Щербину Дениса Юрьевича - старшего солдата Ярмолюка Станислава Васильевича - солдата Ярового Александра Александровича - старшего солдата Ящука Максима Владимировича - солдата Наградить орденом Даниила Галицкого: Білобрюхова Романа Валерьевича - майора Мазепу Игоря Ярославовича - полковника Морева Руслана Викторовича - майора Наградить медалью «За военную службу Украине»: Каретника Александра Борисовича - майора Остапчука Андрея Ивановича - лейтенанта Удовиченко Алексея Николаевича - подполковника

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