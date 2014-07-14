В Днепропетровске за трое суток медики военного госпиталя оказали помощь 60 раненым
15:00, 14 июля 2014Армия
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За последние трое суток военные врачи Днепропетровского госпиталя оказали помощь около 60 военнослужащим, которые получили огневые, осколочные и ожоговые ранения различной степени тяжести.
Хирургические бригады провели 85 операционных вмешательств / Фото: УНИАН
Хирургическими бригадами было проведено более 85 операционных вмешательств, сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отметил заместитель начальника военного госпиталя по медицинской части майор медицинской службы Олег Поляков, после оказания необходимой медицинской помощи и стабилизации состояния раненых, большинство из них было перевезено в другие военные медицинские учреждения, где они продолжат лечение.
Также медицинскую помощь военным оказывают в городских больницах города.
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