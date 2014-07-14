В Днепропетровске за трое суток медики военного госпиталя оказали помощь 60 раненым

Хирургическими бригадами было проведено более 85 операционных вмешательств, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил заместитель начальника военного госпиталя по медицинской части майор медицинской службы Олег Поляков, после оказания необходимой медицинской помощи и стабилизации состояния раненых, большинство из них было перевезено в другие военные медицинские учреждения, где они продолжат лечение.

Также медицинскую помощь военным оказывают в городских больницах города.