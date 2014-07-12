Самолеты Воздушных сил Украины уничтожили 14 единиц техники террористов

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Также в сообщении отмечается, что сегодня на протяжении дня террористы осуществили минометный обстрел и обстрел из стрелецкого оружия блокпостов сил АТО вблизи населенных пунктов Макарово, Александровск, Мариновка в Луганской области.

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Также боевики обстреляли из минометов аэропорт Донецка, где несут службу силы АТО.