Самолеты Воздушных сил Украины уничтожили 14 единиц техники террористов
21:20, 12 июля 2014Армия
0 0
Самолеты Воздушных сил Вооруженных сил Украины сегодня нанесли точечные авиаудары по определенным объектам террористов и уничтожили 14 единиц враждебной техники разных типов.
Украинские ВС уничтожили 14 единиц техники / Wikipedia
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Также в сообщении отмечается, что сегодня на протяжении дня террористы осуществили минометный обстрел и обстрел из стрелецкого оружия блокпостов сил АТО вблизи населенных пунктов Макарово, Александровск, Мариновка в Луганской области.
Читайте такжеВ СНБО опровергли информацию о сбитом СУ-25 и сдаче в плен военных
Также боевики обстреляли из минометов аэропорт Донецка, где несут службу силы АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter