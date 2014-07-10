В Киеве показали фотографии военных журналистов из зоны АТО

Поддержку в организации выставки оказали Министерство обороны Украины, Управление прессы и информации Минобороны Украины, Благотворительная фундация «Открытые сердца Украины» и Молодежная общественная организация «Киевский клуб «Красная Звезда».

Авторы работ - непосредственные участники антитеррористической операции - украинские военные журналисты Алексей Дмитрашкивский, Виктор Гром, Владислав Волошин, Алексей Мазепа, Александр Васильченко, Владислав Селезнев. Фотографам удалось воссоздать картины противостояний воинов Вооруженных Сил и других силовых структур Украины, начиная с аннексии Крыма в феврале-марте 2014 года, и продолжая фотокадрами освобождение от террористов Донецкой и Луганской областей.

9 июля 2014 года, продолжая экспозицию фотографий, возле здания музея также появился баннер размером 6,6×4 м, который содержит биографические данные о более чем 200 украинских военных-героев, павших в боях на востоке Украины в течение марта - июня. Это - погибшие Крымского полуострова, блокпостов Славянская, боев под городами Краматорск, Красный Лиман, Металлист, Счастья, в небе над Луганском. Жаль, что некоторые данные не сопровождаются фотографиями. «Со временем портреты всех наших павших в борьбе за независимость и территориальную целостность военных будут размещены на баннере. Страна должна знать героев в лицо. Память о них будет жить вечно», - отмечают работники музея.

Вскоре будет изготовлен специальный баннер с материалами о военных, которые погибли во время АТО в июле. Будем надеяться, что он будет значительно меньших размеров по сравнению с первым. Хоть война является непредсказуемой и последствия потерь постичь трудно, имеем надежду на лучшее, и желаем ребятам, которые сейчас находятся в АТО, вскоре вернуться домой победителями, живыми и здоровыми.