Из Харькова в зону АТО направили почти 7 тысяч тонн тылового имущества

Как сообщили УНИАН в Харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, вопросами материально-технического обеспечения армейских частей и подразделений, которые принимают участие в АТО, занимаются специалисты Объединенного центра обеспечения (ОЦО) тыла Вооруженных сил Украины, что в Харькове.

Читайте такжеВ Киев прибыли бронежилеты из США

По словам командира ОЦО Юрия Середы, в зону АТО ежедневно направляется топливо для танков и БМД, продукты питания, камуфляжи, бронежилеты и другие материальные ценности.

Так, отметил Середа, за все время проведения АТО из Харькова в места ведения боевых действий направлено более 5560 бронежилетов, 4400 спальных мешков и около 195 тысяч сухих пайков и разовых рационов (общий вес отправленного 6,75 тыс. т).

«Тыловое имущество для нужд армии поступает как централизовано, так и от благотворительных организаций», - сообщил в свою очередь заместитель командира ОЦО Андрей Крохмаль.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.